DUPLA MORRE EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS DO COPE NO SANTOS DUMONT

31/01/20 - 05:00:20

Uma operação realizada nesta quinta-feira (30) pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) terminou com a morte de dois homens no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

As informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), são de que os homens reagiram à ação policial e foram alvejados. A dupla chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Ainda segundo a SSP, um dos suspeitos foi identificado como Wiliam Torquato Conceição, preso por assalto a banco em 2015. O outro era segurança de Wiliam e ainda está sem identificação.