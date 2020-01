Turismo: Estado de Sergipe terá calendário oficial de eventos

31/01/20 - 16:09:08

O calendário alimentará as páginas no site da Secretaria de Turismo de Sergipe e do Ministério do Turismo

Na última quinta-feira (30), ocorreu a reunião do grupo de trabalho presidida pelo secretário de Estado do Turismo e Comunicação Social, Sales Neto, criado como deliberação do Fórum Estadual de Turismo (Fortur) e que faz parte das ações estratégicas para o ano de 2020. O objetivo do evento que ocorreu no auditório do Museu da Gente Sergipana, foi mobilizar e sensibilizar os produtores de eventos e municípios quanto a importância da elaboração de um calendário oficial, que têm como prioridades, atrair turistas e movimentar a economia .

Segundo o secretário Sales Neto, a criação do calendário é uma conquista do estado, pois fortalecerá ainda mais a cadeia turística, a economia, além de facilitar o trabalho de agentes e prestadores de serviços. “É um avanço para o estado, municípios, produtores de eventos público e privado, que buscam recursos e patrocínios para realização de suas ações. A partir dele, as pessoas que trabalham com turismo, poderão se programar com antecedência na busca de turistas para nosso estado. O calendário também alimentará as páginas no site da Secretaria de Turismo de Sergipe e do Ministério do Turismo”, informou.

Também presente na reunião, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Antônio Carlos, acredita na importância do debate por se tratar do início de um sistema organizacional que levará o potencial turístico de Sergipe para outras regiões. “Nosso objetivo é atrair turistas para o estado, e através dessa ferramenta estaremos divulgando nossos eventos de forma antecipada e planejada, movimentando a economia e a aumentando a taxa de ocupação dos hotéis”, afirmou.

Um dos grandes beneficiados com a criação do calendário oficial de eventos do estado são os produtores de eventos, que precisam constantemente de apoio financeiro e estrutural para a realização de suas ações. O organizador do Aracaju Moto Fest, Augusto Silva, esteve na reunião e ficou entusiasmado com o projeto. “Sergipe só tem a ganhar com esta ideia. Quero, inclusive, agradecer pela oportunidade. O motociclismo do estado agradece parabeniza o Governo do Estado”, comentou.

O grupo responsável pela formulação do calendário de eventos estadual possui como data limite para apresentação de trabalho o dia 27 de fevereiro. No entanto, neste momento as propostas dos promotores de eventos e municípios devem ser encaminhadas para a comissão.

Informações e foto assessoria