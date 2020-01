Evento provoca alteração no trânsito na avenida Beira Mar neste sábado, dia 1º

31/01/20 - 11:06:42

O trânsito na avenida Beira Mar será, excepcionalmente, alterado a partir das 14h30 do próximo sábado, 1 de fevereiro, devido à realização de um bloco pré-carnavalesco. A previsão é que a via seja totalmente liberada às 20h, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT).

O percurso vai do Calçadão da Praia Formosa até a rotatória da ponte que dá acesso ao bairro Coroa do Meio, na avenida Beira Mar. Os dois sentidos serão afetados, mas de forma gradativa: à medida que o trio elétrico e o público forem avançando, os agentes de trânsito vão bloqueando a passagem dos veículos.

Durante a realização do evento, os condutores que estiverem no sentido praias/Centro serão desviados para a avenida Tancredo Neves. Quem estiver no sentido Centro/praias será desviado para a avenida Augusto Maynard.

Além disso, aqueles que atravessarem a ponte da Coroa do Meio, no sentido Beira Mar, não poderão convergir à direita. Já os que seguirão da avenida Jornalista Santos Santana com direção à ponte, terão acesso livre.

A SMTT recomenda que a população evite trafegar pela avenida Beira Mar durante a realização do evento e busque rotas alternativas, como as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes e Augusto Franco, por exemplo.

“Estaremos no local com os agentes e sinalizações para reduzir os transtornos à mobilidade e garantir segurança viária da população”, garante o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Transporte público

Por causa do evento, as linhas do transporte público que passam pela avenida Beira Mar terão seus itinerários alterados a partir das 14h30. Os passageiros podem se informar com o motorista ou cobrador do veículo sobre as alterações. As linhas alteradas são as seguintes:

003 – João Alves/Orlando Dantas

004 – Santa Maria/Mercado

007 – Fernando Collor/Atalaia

008 – Porto Sul/Bairro Industrial

035 – Terminal Rodoviário/Nova Saneamento

051 – Atalaia/Centro

100 CS1 – Circular Shoppings 01

100 CS2 – Circular Shoppings 02

310 – Terminal Rodoviário/Shopping Riomar

409 – Riomar/D.I.A.

701 – Jardim Atlântico/Centro

702 – Augusto Franco/Beira Mar

717 – Mosqueiro/Centro