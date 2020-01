Exposição agropecuária de Itaporanga movimenta economia local

31/01/20 - 15:51:50

A 1ª Exposição Agropecuária no município de Itaporanga está movimentando a economia local. A programação conta com torneio leiteiro, leilão, exposição de animais e feira de artesanato. O evento segue até o próximo domingo, 2, no espaço do forródromo.

Durante a Exporanga, estão sendo expostos mais de 300 animais, entre eles bovinos, caprinos e ovinos, além da feira de artesanatocom 18 expositores locais. O evento é uma realização da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Sergipe – Faese e do Sebrae/SE.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, destaca que a Federação busca incentivar o agronegócio no estado, e uma das iniciativas é através das feiras agropecuárias que servem de vitrine para os produtores que expõem os produtos e comercializam.

“Estamos trazendo a primeira edição da Exporanga. Já é um sucesso, pois temos aqui mais de 300 animais expostos, leilão confirmado e torneio leiteiro. Já podemos dizer que foi um grande sucesso. Itaporanga é um município próspero e a expectativa é movimentar cerca de R$ 600 mil, que já é um número bom para a primeira edição”, pontua Ivan.

O diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral, lembra que desde 2017 vem acontecendo iniciativas que culminaram na Exporanga, fruto dos esforços do Sebrae e da Faese.

“Em 2017 fizemos neste espaço a primeira Feira de Artesanato. Itaporanga tem a tradição de criadores de caprinos e ovinos no povoado Araticum. Fizemos em 2017 também uma feira com nossa unidade de agronegócio no povoado. Este ano recebemos o desafio da Federação da Agricultura para juntar os esforços e realizar no mesmo espaço a feira de artesanato e uma feira voltada para o agronegócio”, afirma Emanoel.

Expositores

O ovinocaprinocultor, Ivo Teixeira Bomfim, é um dos incentivadores da exposição dos caprinos e ovinos na exposição. Ele lembra que até 2015 Itaporanga não tinha a atividade em evidência. Em 2014, surgiu a necessidade de criar uma expofeira para os produtores de caprinos e ovinos para eles apresentarem seus animais. A feira acontecia no povoado Araticum.

“Não foi a intervenção de nenhuma instituição para transferir a expofeira do povoado para a cidade. Era uma exigência dos produtores e tive que procurar a casa do produtor, que é a Faese, para realizar o evento”, explica Ivo.

O ovinocaprinocultor José Sérgio Barbosa de Oliveira trouxe 10 animais para a exposição. “Esse ano foi muito bom porque antes era em um povoado e este ano trouxemos para a cidade. A expectativa é vender os animais que a gente trouxe para expor”.

A artesã Maria José é uma das 18 expositoras da feira de artesanato. Ela fala da importância da comunidade reconhecer o trabalho dos artesões que residem no município.

“Aqui tem tudo de artesanato: biquíni, sapatinhos, fraldinha e outras coisas. É muito importante para o artesã divulgar seus produtores em uma feira como essa para que a comunidade veja e saiba que na sua cidade tem a mesma arte que Aracaju. O pessoal sai da sua comunidade para comprar em outro lugar sendo que na sua cidade tem tudo”, afirma Maria José.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas