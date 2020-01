Figuras e ideias velhas

Pelo andar da carruagem, o eleitor aracajuano não terá muitas opções para votar nas eleições deste ano. Até agora, a maioria dos pré-candidatos a prefeito da capital é da velha guarda da política. Mesmo os mais jovens em idade foram forjados em legendas conservadoras, como o MDB que, por muito tempo, abrigou José Almeida Lima (PV). Edvaldo Nogueira (futuro PDT), que tentará a reeleição, está na estrada há muito tempo. E o que dizer do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), que já esteve dos dois lados do balcão político? Nem mesmo os partidos mais à esquerda devem apresentar novidades que entusiasmem o eleitor. Márcio Macedo (PT) é figurinha carimbada, tendo estado presente nos últimos pleitos. Portanto, pelo que se ouve por aí, quase todos vão ao próximo baile com as fantasias das festas anteriores. São figuras recauchutadas tentando emplacar um discurso de novo. Ao eleitor compete analisar cada proposta e rejeitar as falsas promessas feitas e refeitas ao longo do tempo. Fique atento!

Contra o feiticeiro

Parece que a tendência petista Articulação de Esquerda deu um tiro no pé ao propor a expulsão do deputado estadual Francisco Gualberto do PT. São tantas reações dentro e fora do partido contra a ideia que é bem capaz de alguém sugerir a expulsão dos radicais da AE. Tem gente por aí lembrando que pior do que Chiquinho, criticado porque votou favorável à famigerada Reforma da Previdência, fez Lula da Silva (PT). Em 2012, o “Barba” pediu o apoio ao direitista Paulo Maluff para Fernando Haddad, então candidato a prefeito de São Paulo, e ninguém falou em expulsá-lo do PT. Se cuida, Articulação de Esquerda!

Saúde ameaçada

Uma em cada quatro mulheres não tem acesso adequado à infraestrutura sanitária e saneamento. Conforme estudo do Instituto Trata Brasil, a falta desses serviços contribui para reforçar as desigualdades de gêneros, pois impactam a saúde, o acesso à educação e à renda, além do bem-estar. Na idade escolar, por exemplo, as meninas sem acesso a banheiro têm desempenho estudantil pior, com 46 pontos a menos no Enem, quando comparadas à média dos estudantes. Danôsse!

Cabrito berrou

E o vereador de Lagarto, Gordinho do Treze (PSC), foi flagrado pela Polícia dirigindo um carro roubado. Quando o “cabrito berrou”, o homem jogou a batata quente nas mãos do deputado Ibraim Monteiro (PSC). O parlamentar estadual confirmou ter comprado o veículo com placa clonada, porém não disse porque escondeu o carro e o caso da Polícia. É como canta o impagável Bezerra da Silva: “cabrito só berra na mão de mané”. Misericórdia!

Partido difícil

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) postou nas redes sociais fotos dele ao lado do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR). Foi durante a procissão em louvor Nossa Senhora do Bom Parto. Do lado esquerdo dos dois aparece o também prefeiturável Adailton Sousa (PR), que não desgruda de Valmir. Pelo visto, Francisquinho ainda vai perder muitas horas de sono até se definir por Amorim ou Adailton. Só mesmo pedindo a benção de Nossa Senhora, pois este será um parto pra lá de difícil. Cruzes!

Rio agoniza

O Rio Poxim, responsável pelo abastecimento de parte de Aracaju, está agonizando. É preciso que o governo estadual garanta políticas públicas de recuperação daquele importante corpo d’água. O Poxim está gravemente poluído. Na nascente o desmatamento é grande e nas margens há lixo por todos os lados. Uma lástima!

Sem convite

E o deputado federal João Daniel, presidente do PT sergipano, nega ter convidado o ex-governador Jackson Barreto (MDB) para se filiar ao partido. Segundo Daniel, JB é um amigo do PT e do ex-presidente Lula da Silva, mas nunca demonstrou intenção de se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Esse tipo de informação é chamado de flor do recesso, que vem a ser o estardalhaço dado a uma notícia sem pé nem cabeça. Crendeuspai!

Vida de gado

Quem prestigiou a abertura da 1ª Exposição Agropecuária de Itaporanga D’Ajuda foi o deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos). Segundo ele, eventos como a Exporanga estimulam e fortalecem a agropecuária, um setor vital para a economia sergipana. Zezinho afirmou que seu mandato reforça o compromisso com o homem do campo. Ah, bom!

Mundo verde

O MST já plantou mais de 2,2 mil árvores frutíferas em Simão Dias e Poço Verde. Quantidades menores também foram plantadas em Pinhão, Pacatuba, Japaratuba e Malhador. Iniciada no ano passado, a iniciativa faz parte do Plano Nacional “Plantar árvores, produzir alimentos saudáveis”. Segundo o militante do MST, Esmeraldo Leal, estão sendo plantados pés de manga, graviola, jambo, tamarindo, pitomba, pitanga, genipapo, acerola, cajá, pinha e caju. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Fofoca influencia

Ter o voto influenciado por notícias falsas (fake news) é uma preocupação de 75% dos eleitores. Segundo pesquisa encomendada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, entre os mais jovens, com até 34 anos, o receio sobe para 82%. Cerca de um terço (34%) dos entrevistados tem o hábito de compartilhar informações sobre políticos pelas redes sociais. Aff Maria!

