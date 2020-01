Governo de Sergipe abre edital para professores com interesse em remoção

31/01/20 - 13:30:32

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abre inscrições para o Processo Seletivo regido pelo edital nº 04/2020, destinado ao professor de Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, com interesse em remoção a pedido, para atuar em Regência de Classe. Poderão participar do concurso os ocupantes do cargo efetivo de professor do quadro permanente do Magistério Público Estadual, lotados nas unidades escolares da rede pública estadual nos termos do edital. O período de inscrição será nos dias 5 a 6 de fevereiro de 2020, das 7h às 11h59. O link para inscrição estará disponível no site da Seduc: www.seduc.se.gov.br.

No ato da inscrição, o professor poderá optar por uma das Diretorias Regionais de Educação (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9) do quadro constante no Anexo I do presente Edital, associando à indicação, a disciplina de acordo com sua habilitação. O professor que esteja cedido, licenciado ou afastado até o final do período de inscrição, não poderá participar do presente processo de remoção. É permitida a participação dos professores lotados em Centros de Excelência, desde que não impliquem em substituição e solicitem o desligamento do Programa, quando da convocação.

As vagas são direcionadas para professores habilitados nas seguintes áreas: Arte, Biologia, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Polivalente, Português, Química e Sociologia. As vagas para a remoção estarão condicionadas à existência da carga horária total, conforme edital, no período de avaliação do processo de remoção. Será considerada como vaga disponível para fins de remoção, o preenchimento de carga horária por professor contratado temporariamente que não estiver substituindo o professor efetivo por motivo de licença ou afastamento temporário.

O resultado final dos classificados será divulgado no dia 10 de fevereiro de 2020, pelo Departamento de Recursos Humanos da Seduc, setor responsável pelo gerenciamento do processo seletivo. O edital ainda rege a formação de um cadastro reserva para vagas que surgirem durante a vigência do edital.

Saiba mais acessando o edital: http://seduc.se.gov.br/ARQUIVOS/EDITAL.DE.REMOCAO.SEDUC.PDF

Assessoria de Comunicação da SEDUC