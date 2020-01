Governo do estado prevê R$ 12 milhões em investimentos ambientais para este ano

31/01/20 - 14:01:24

Criações de novas unidades de conservação, planos de manejos, reformas e revitalização de áreas existentes estão entre as ações a serem desenvolvidas

O ano de 2020 será de investimentos altos em meio ambiente pelo Governo de Sergipe, que dará um importante passo no que se refere a conservação e preservação de áreas ambientais. Em parceria com as Centrais Elétricas de Sergipe S. A. (CELSE), por meio das Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), traçou um planejamento de criação de novas e revitalização de áreas ambientais.

Os investimentos de R$ 12 milhões são provenientes da CELSE como contrapartida ambiental e, entre as ações a serem desenvolvidas, estão a criação de novas unidades de preservação ambiental e de planos de manejos, reformas de prédios de algumas unidades de conservação, bem como a revitalização de algumas áreas existentes.

Segundo o secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, algumas atividades já estão tomando forma. “Nesta semana o Governador Belivaldo Chagas assinou o decreto de criação do Parque Estadual Marituba, situado entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas, cujo objetivo é proteger ecossistemas costeiros de relevância ecológica. Também foi proposto a revitalização do Parque da Cidade, na Zona Norte de Aracaju, que abriga a última reserva de Mata Atlântica da capital, além da reforma do zoológico e a criação de um Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas)”, explica.

Outras ações que farão parte do projeto são o planos de manejo, não apenas para a criação do Parque Estadual Marituba, mas também do Parque dos Manguezais na Barra dos Coqueiros (ainda nos trâmites legais) e de quatro refúgios de vida silvestre sobre a responsabilidade do governo do Estado, uma vez que dos seis existentes, apenas o Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco, em Capela, e o Monumento Natural Grota do Angico, possuem esse plano.

Algumas atividades serão prioritárias explica o secretário. “Já reativamos a Câmara de Conservação Ambiental e temos como meta inicial a criação dos planos de Manejo da APA Sul, APA Morro do Urubu, da ARIE da Mata do Cipó. No entanto, estão previstos ainda a reforma de alguns prédios existentes nas unidades de conservação, cercamentos de algumas áreas, programas de educação ambiental e melhoria de trilhas, criação de brigadas permanente de combate a incêndios, entre outras ações”, conclui.

Informações e foto ASN