Grupo Pinheiro de Segurança prepara chegada em Alagoas em projeto de expansão

31/01/20 - 05:18:36

Empresa sergipana passará a ofertar serviços de vigilância e monitoramento também em Maceió e região

O Grupo Pinheiro de Segurança segue em processo de conclusão do processo de implementação de sua primeira filial em Maceió, Alagoas, onde passará a oferecer serviços de Sistema de Monitoramento Integrado, Segurança Pessoal Privada, Segurança de Eventos, Escolta Armada e Turismo de Tiro Esportivo, com consultoria para retirada de posse e certificado de registro para atiradores. A estimativa é que sejam gerados, já no primeiro momento, cerca de novos 50 empregos diretos na capital alagoana.

Segundo o diretor-presidente da empresa, Marco Aurélio Pinheiro Tarquínio, a empresa chega mantendo o patamar de qualidade, tanto técnico quanto humano.

“Para desembarcar nas praias alagoanas, seguiremos todos os trâmites legais, mantendo o mesmo padrão de qualidade já reconhecido em todo o Estado de Sergipe. Assim, passaremos a ofertas serviços com os mesmos procedimentos, dando à população alagoana a nossa maior marca: a garantia de segurança”, explicou Pinheiro.

A chegada em Alagoas é marcada também pelo fortalecimento da empresa, que aposta no crescimento regional e setorial. “Acreditamos que o Nordeste é uma região ainda pouco explorada, mas com peculiaridades regionais. Em Maceió, vemos um turismo forte e um crescimento no setor de serviços. Para nós, é um terreno fértil, não apenas para geração de empregos, mas para a oferta de serviços especializados”, acrescentou Pinheiro.

O Grupo Pinheiro de Segurança também procurará manter sua participação junto aos debates econômicos no Estado vizinho. Em Sergipe, Pinheiro assume em fevereiro seu segundo mandato como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, já em Alagoas, a empresa já segue associada também à Associação Comercial de Maceió, por iniciativa do próprio empresário, que foi recebido pelo presidente da entidade alagoana, Kennedy Calheiros.

“Seguimos também com a compreensão de que precisamos fortalecer o debate regional de nossa economia, reconhecendo que as Associações Comerciais têm um papel fundamental no processo de construção de uma nova realidade em todo o Brasil”, concluiu.

Da Ascom