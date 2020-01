LÍDER DO PREFEITO NA CMA DIZ QUE O PT ESTÁ MESMO É PREOCUPADO COM 2022

31/01/20 - 07:12:50

O líder do Prefeito na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Aracaju, Vinícius Porto (DEM), falou com exclusividade na tarde desta quinta-feira, 30, ao programa Inove Notícias na rádio Cultura 670 AM [apresentação do radialista Kleber Alves], durante entrevista ao repórter Alex Carvalho.

De início, o edil falou sobre a volta dos trabalhos parlamentares na próxima terça-feira, 04 [anteriormente prevista para o dia 15], seguindo a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC-04/2019), a chamada PEC do Recesso. A proposta causou a alteração do artigo 51 da Constituição Estadual.

Com isso, o recesso parlamentar saiu de 90 para 55 dias. Logo na sequência, o vereador falou sobre o tour realizado com o prefeito Edvaldo Nogueira na companhia dos demais vereadores e secretários municipais com o objetivo de acompanhar as obras em andamento na cidade.

Na ocasião, o gestor municipal reafirmou a continuidade de Vinícius na sua liderança. “Tenho uma relação muito boa com Edvaldo”, ressaltou.

Eleição 2020

Na oportunidade, Vinícius realizou resumo de sua vida partidária. Destacando que sempre foi filiado ao antigo PFL (hoje DEM) e, tendo como líder político a vida todinha o ex-governador João Alves. Que, por sinal, não faz mais política. E, de acordo com Porto, não tem como fazer política sem fazer parte de algum agrupamento.

“Quem me ligou e abraçou politicamente foi o prefeito Edvaldo que me chamou para fazer parte da sua bancada. Conversei com pessoas importantes do meu partido, que inclusive, ficaram ao meu lado. O, democratas tem dois vereadores que tem relação muito próxima com Edvaldo”, ressaltou.

Musculatura Partidária!

O vereador frisou a importância da mudança de controle do partido no estado, agora com a coordenação do ex-deputado José Carlos Machado e da senadora Maria do Carmo. Enfatizando o ressurgimento de força da sigla no cenário nacional com o controle da Câmara e do Senado, além de ministros do governo federal.

Sobre a possibilidade da sigla apresentar nome para concorrer à eleição majoritária na capital, dentre estes: delegada Georlize Oliveira, Vinícius salientou que para ser um partido forte, necessariamente, não precisa disputar eleição majoritária.

“Neste momento, avalio que teríamos quer retribuir o gesto que o prefeito teve com o DEM ao escolher um de seus membros para ser o seu líder. Meu desejo é que possamos marchar juntos e, o democrata faça parte desse grupo que vai participar participar das eleições indicando o atual prefeito para a reeleição”, enfatizou.

Legenda

Na eleição de 2016, o então presidente da CMA, Vinícius Porto, teve 7802 votos [segundo mais votado naquela eleição], indagado pelo âncora do programa se essa quantidade tem prejudicado na sua questão partidária, Vinícius foi enfático. “Tive essa votação com muito trabalho e dedicação”. O vereador aproveitou para revelar que recebeu convites para realizar filiação nos seguintes partidos: PSD, PDT (futuro partido de Edvaldo), PV, SDD. Assim como, continuar no mesmo local (DEM). “Estou avaliando”! Ainda sobre a mudança partidária, Vinícius disse que o prefeito Edvaldo tem pedido que ele o acompanhe na ida ao PDT. “Minha relação com o prefeito Edvaldo foi construída com muito respeito e lealdade. Sendo, sempre ela, com aquelas pessoas que são do meu grupo político”, confidenciou.

PT

A saída do Partido dos Trabalhadores da base aliada, com o anúncio da pré-candidatura do ex-deputado Márcio Macedo, foi citada durante entrevista. Que, para Vinícius Porto, tratou-se de uma pena. “O PT está muito preocupado com a eleição estadual. Isso está claro, ninguém me tira da cabeça que a preocupação do partido é lançar o senador Rogério Carvalho governador de Sergipe. E, para isso, não há outro interesse do que confundir com o grupo do prefeito Edvaldo Nogueira”, explicou.

O vereador lembrou que esse grupo que foi fundado desde à época do ex-prefeito Marcelo Déda poderia estar unido, juntos nesta eleição. “Mais é o, PT que saiu, é importante deixar claro isso. Eles estão pensando na eleição estadual, antes até de discutir as eleições municipais. Não foi bom para o grupo essa iniciativa do (PT)”, expressou. Ampliando a argumentação: “estamos com a consciência tranquila. Nós fizemos pelo (PT), durante esse período que Edvaldo é prefeito, fomos solidários, tivemos secretarias, tivemos homens e mulheres bons à frente das secretarias. Mais ouve esse rompimento, é vida que segue”.

Vinícius disse que todos irão procurar conversar cada vez mais com a população aracajuana e, que possam estar juntos em um grupo sólido e que tem o único interesse de melhorar a qualidade de vida do povo aracajuano. “Eleição estadual é daqui a há dois anos. Lá na frente, vamos discutir os nossos candidatos”, citou.

Jackson Barreto

Questionado sobre a fala do ex-governador Jackson Barreto em relação ao tratamento dispensado ao prefeito com os aliados, Vinícius foi contundente. “A relação de Edvaldo com os vereadores são muito boa. Relação respeitosa e acima da política”

Por Elder Santos – Com informações do Programa Inove Notícias