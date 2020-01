Mendonça sobre a pré-candidatura de Paulo Márcio: “está preparado para os desafios”

31/01/20 - 15:34:33

Na manhã desta sexta-feira (31), a Democracia Cristã (DC) promoveu o ato de filiação do delegado de Polícia Civil, Paulo Márcio, que é pré-candidato a prefeito de Aracaju, nas eleições deste ano. O evento aconteceu no auditório do Hotel Jangadeiro, no centro de Aracaju, e foi prestigiado por vários membros da legenda e também por políticos de outros partidos, a exemplo do ex-deputado federal Mendonça Prado, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) e do ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro Edson Luiz.

“O próximo passo é continuar ocupando os espaços que a imprensa, de forma muito gentil e democrática, vem nos concedendo, para levarmos a nossa mensagem de um projeto novo, de conciliação. Um projeto de completa renovação na forma de gerir a cidade de Aracaju – e ao mesmo tempo ajudar o partido na formação de uma chapa proporcional, que é importantíssimo elegermos uma quantidade significativa de vereadores “, disse Paulo Márcio.

O pré-candidato explicou que a DC e a DC Mulher estão fazendo um trabalho intenso de filiação. “Hoje mesmo neste ato, fizemos cinco filiações de pré-candidatos a vereadores, aqui na capital. Após as filiações, a tendência é que o projeto tenha mais visibilidade, e atraia mais pessoas interessadas na política, para participar eleitoralmente, apoiando este projeto que estamos liderando com a proteção de Deus e a ajuda dos amigos”, disse Paulo Márcio.

Entusiasta da pré-candidatura, Mendonça Prado afirmou que Paulo Márcio é não apenas um grande amigo como também é uma pessoa extremamente correta. “Uma pessoa que tem boas ideias, que tem conteúdo. É um intelectual. E é comprometido com as causas sociais. Portanto, eu me sinto estimulado em participar de um momento como este, porque percebo que ingressa na vida política um homem que tem as características que o povo exige. Um homem que conhece os problemas da cidade e tem interesse de estudar soluções. Está preparado para os desafios”, disse Mendonça.

Informações e foto assessoria