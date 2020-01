O equívoco de expulsar Gualberto

31/01/20 - 00:01:37

Diógenes Brayner – [email protected]

Um fato interessante: A maioria da militância petista não está satisfeita com o rumo que vem tomando o processo, de iniciativa da tendência Articulação de Esquerda do PT, para expulsar o deputado estadual Francisco Gualberto do partido. Tem quem considere isso “infantilidade e inexperiência” de um segmento que se exibe como “esquerda radical”. Tem quem vá mais adiante: “é de uma burrice sem tamanho”. O sectarismo não se acomoda bem, hoje, nas ações de qualquer partido, porque ninguém ganha eleição com um “grupelho que se fecha ao redor de ideologias ultrapassadas”.

A Articulação de Esquerda, comandado pelo Professor Dudu, sempre esteve fora de decisões do restante das tendências que formam o Partido dos Trabalhadores. Isso foi derrubado desde 2002, pelo então presidente Lula, quando teve que se aliar a setores da direita para ganhar a eleição pela primeira vez. Em 2006, na reeleição, Lula jogo “os pruridos ideológicos às favas” e escancarou os portões para uma composição ampla com segmentos que antes lhe faziam oposição.

Foi junto com a direita que o PT conseguiu se expandir. Tanto que em 2010 já não se sabia quem era esquerda ou direita nas composições, tanto federal quanto estaduais, inclusive em Sergipe, na reeleição do governador Marcelo Deda. Mas, desde esse tempo, que a Articulação de Esquerda exibia mal estar pela abertura política petista. Não sentiu que isso inibe o crescimento e, se conseguisse manter o radicalismo de sempre, não teria saído do lugar, como ainda não saiu. O PT mudou muito – e tinha que fazê-lo –, tanto que hoje a ordem é atrair os evangélicos e passar a expor sentimentos religiosos que não permitem avanços nas questões da evolução de gênero;

O PT não irá muito longe se não isolar pensamentos retrógrados dentro de uma política que avança para a ampla inclusão social, crescimento econômico e pensamento que alcance a todos os segmentos, isso sem imaginar que um único partido tem a receita secreta do sucesso. O totalitarismo é adversa à democracia, hoje aclamada até por quem comanda partidos fechado a outros regimes e que mantém o povo sob um rígido comando único.

Voltando a caso de Gualberto, sua expulsão não faz o menor sentido. Ele sempre foi um militante que não desviava das decisões e convicção partidárias, mas perdeu o encanto pela sigla e já há algum tempo deixou clara a sua vontade de trocar de partido. É muito natural que isso aconteça, principalmente em um País plural nas articulações partidárias. Manter o processo de expulsão de Gualberto tira o conceito de liberdade que o próprio PT tanto prega e, com absoluta certeza, vai pegar muito mal.

E isso será bem exposto, com a declaração aberta de lideranças partidárias do MDB, do PSD e de outras legendas, que escancaram as portas para sua entrada. Há necessidade de se avaliar, no contexto da história petista, quem serviu [e ainda serve] melhor ao partido.

Decisão do PT

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que respeita a decisão do PT de lançar candidatura própria, “mas é uma posição isolada”.

*** Segundo Fábio, “nenhum partido acompanhou ou apoiou essa iniciativa. Estamos todos com Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição”!

*** – Belivaldo já deixou claro que seu compromisso e do PSD são com Edvaldo, insistiu.

Excesso na expulsão

Sobre o deputado Francisco Gualberto, com processo de expulsão do PT, Fábio Mitidieri disse que “ele (Gualberto) é homem leal, sério e honesto”. E aproveitou: “as portas do PSD estão escancaradas para ele”.

*** Mitidieri acrescenta que não se sente incomodado pelo PT. Acha que eles estão errados, mas é uma decisão deles.

*** – Para o PSD, Chiquinho é um quadro que nos orgulharia, disse.

Hackers atacam

A jornalista Candice Mattos teve o seu celular “hackeado” ontem. Os hackers usaram seu whatsApp para enviar mensagem pedindo transferência de dinheiro para uma conta que não era dela.

*** Na mensagem perguntavam: “Consegue fazer um pagamento via transferência hoje? É que excedeu meu limite e amanhã libera e te transfiro de volta”.

*** Ao colunista foi pedido R$ 2.345. Diante da negativa, o hacker insistiu para ser enviado o que pudesse.

Como se deu o Golpe

Candice Mattos teve seu celular hackeado depois de receber telefonema passando-se por alguém da Globo, que queria “marcar uma entrevista com o senador Rogério Carvalho para fevereiro”.

*** Antes enviaram um “código de segurança” para que Candice acessasse e até usaram o nome de Marcio Macedo. Depois disso tomaram conta do ser WhatsApp.

Reforma militar

O deputado estadual Capitão Samuel continua com o seu trabalho intenso em favor das associações unidas, que reúnem policiais militares.

*** Ontem ele participou de assembleia no conjunto Orlando Dantas e se revela compromissado em defender a “família militar”.

Acha uma burrice

Membros do Partido dos Trabalhadores não concordam com o pedido de expulsão do deputado Francisco Gualberto, feito pela tendência Articulação de Esquerda.

*** – É um bando de babacas que pensam com os pés e agem com outra parte sensível do corpo, disse um deles.

*** O argumento dos demais segmentos do PT é que “Gualberto já iria deixar o partido e não precisava desse gesto grosseiro”.

Pensamento fixo

Em relação ao PT se manter na aliança, mesmo dividindo a base com candidatura própria, alguns integrantes de partidos aliados acham que não haverá rompimento com o Governo.

*** Avaliam que o PT é eleitoralmente forte e há pensamento fixo no pleito de 2022.

Sem convites

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, disse ontem que o partido não convidou o ex-governador Jackson Barreto para filiar-se.

*** Disse também que não houve nenhuma conversa entre Rogério Carvalho e JB sobre o assunto.

*** Jackson anima o PT porque já deixou passar que gostaria de ficar ao lado de quem estivesse com o ex-presidente Lula da Silva.

Sem conversa

O presidente regional do PDT, Fábio Henrique ainda não teve nenhuma conversa com o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, sobre filiação no partido.

*** Disse que gosta muito de Sukita, “mas tenho um vereador aliado em Capela, chamado Arildo, e qualquer mudança lá tem que ser feita com o aval dele”.

Valdevan atua

O deputado federal Valdevan Noventa vai apoiar candidaturas em todos os municípios da região Sul de Sergipe, informa um dos seus assessores. Adianta que os diálogos ainda estão no início, pois a maioria das decisões será tomada após o carnaval.

*** Valdevan também vai apoiar candidaturas em Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Canindé de São Francisco e Poço Redondo.

Cem por centro certeza

Nos município de Estância, Arauá e Itabaianinha, segundo o assessor, é 100% certeza que ele vai indicar candidatos a prefeito, mas as decisões ainda não foram tomadas em relação às escolhas.

*** – Em Arauá, o nome do atual presidente da Câmara, vereador Wagner Silva, está bem avaliado para disputa, disse o assessor parlamentar.

Carlão aniversaria

Carlos Gonçalves de Araújo, o conhecido ‘Carlão’, aniversaria domingo. Trabalha em Brasília há anos e hoje serve ao gabinete do deputado federal Fábio Henrique (PDT).

*** ‘Carlão’ já trabalhou com vários parlamentares federais de Sergipe e é muito bem relacionado com sergipanos que vivem ou chegam à Brasília.

Virar crackudo (?)

A TV-Sergipe encerrou ontem o SE-Notícias, edição do meio-dia, ao som da música de um compositor local. A letra: “Se eu virar crackudo/eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo/Se eu virar manguaça/eu vou pegar esse coração de gelo e tomar água com cachaça./Se o vício não matar/Saudade mata”.

*** Causou estranheza no Twitter, principalmente por ser uma afiliada da Rede Globo, expor a apresentadora dançando e tudo ocorrer de forma legal.

Um bom bate papo

Saúde em emergência – OMS decreta emergência de saúde pública internacional por coronavírus. Será que não haverá Carnaval?

Deve pagar – Uma medida que deveria ser tomada desde o primeiro momento: presos que cumprem pena em liberdade devem pagar pela tornozeleira que usam.

Atrair turistas – O Governo, através da Secretaria de Turismo, faz planejamento para atrair maior número de turistas a Sergipe.

Anima trade – Nos últimos seis meses o turismo em Sergipe deu uma guinada à frente e anima o trade, que abriu mão de alguns preconceitos.

Atua firme – O Cidadania está circulando por cidades do interior lançando pré-candidatos a prefeito e a vereador. Atua firme…

Atua forte – O DEM está trabalhando em silêncio, mas atua bem na atração de novos filiados. Terá uma chapa forte de vereador e candidatos a prefeito.

Custear voos – De Lauro Jardim: Procurador pede ao Tribunal de Contas da União (TCU) para obrigar ministérios a custear voos da FAB.

Pede apoio – Em campanha para o Oscar 2020 de Melhor Documentário, “Democracia em Vertigem” tem contado com o apoio de diversas celebridades brasileiras.

Sem filtragem – As conversa no interior para formação de composições não fazem filtragem entre políticos de esquerda ou direita. A disputa é entre líderes locais.