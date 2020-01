Polícia prende suspeito de violência doméstica em Cedro de São João

Esta semana, duas mulheres da região foram encaminhadas à Casa Abrigo

Na manhã desta quinta-feira, 30, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Wesley Rodrigues Nascimento, 38 anos, suspeito de praticar violência doméstica contra a companheira. Na noite do dia 22 de janeiro, policiais militares de Cedro de São João foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e quando chegaram no local encontraram a vitima com marcas de agressão física por todo corpo.

De imediato, os policias seguiram em diligências para localizar e prender o suspeito, porém ele conseguiu fugir. De acordo com a delegada Maria Zulnaria, no dia seguinte, foi colhido as declarações da vítima e diante da gravidade representou pela prisão preventiva do suspeito. “Na manhã de hoje, foi decretada a prisão pelo juizo desta Comarca de Cedro de São João, e horas após, foi dado cumprimento ao mandado”, destacou a delegada.

A delegada ressalta, ainda, que com o apoio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e da direção da Casa Abrigo do Estado, a vítima de vítima doméstica e os filhos dela foram tiradas da cidade e levadas para um local seguro. “Esta semana mandamos duas mulheres em situação de risco para a Casa Abrigo, uma de São Francisco e outra e de Cedro de São João”, destacou a delegada, lembrando a importância das vítimas sempre procurarem a polícia quando se sentirem ameaçadas ou agredidas.

