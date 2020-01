Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro realizará IV Encontro Cultural do município

31/01/20 - 12:38:54

As festividades acontecerão na Praça Getúlio Vargas, na sede do município, e também homenagearão a Padroeira do município, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Com o objetivo de valorizar a cultura local e homenagear a Padroeira do município, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), realizará entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro, o IV Encontro Cultural da cidade.

O encontro será realizado na Praça Getúlio Vargas, localizada na sede do município, e contará com atividades culturais e apresentações de artistas locais. As atividades serão iniciadas na sexta-feira, 31, às 20h, e terão continuidade no mesmo horário no dia 1° de fevereiro, no sábado.

Já no dia do encerramento, dia 02 de fevereiro, a programação será iniciada pela manhã, às 07h, confira a programação do evento: