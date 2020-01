Prêmio Setransp de Jornalismo conta com quase o dobro de trabalhos inscritos

31/01/20 - 06:59:21

Contagem regressiva para um dos maiores eventos de comunicação do Estado: o Prêmio Setransp de Jornalismo ano IX, promovido pelo Sindicato da Empresas de Transporte e Passageiros (Setransp). O evento, que é tão esperado por diversos comunicadores, este ano conta com 81 reportagens publicadas sobre as necessidades e desafios encontrados para melhorar a mobilidade urbana de Aracaju, acontecerá dia 12 de fevereiro, no Del Mar, às 19h.

O prêmio tem a missão de homenagear e reconhecer o talento desses profissionais que divulgam temas de extrema relevância para a sociedade como o transporte público coletivo e alternativas destinadas à mobilidade urbana da cidade. São sete categorias: texto reportagem, vídeo reportagem, áudio reportagem, melhores fotos e imagens, reportagem especial, além de reportagem laboratório.

Para avaliar os trabalhos, o prêmio conta com três jornalistas de renome nacional, dois indicados pela Federação Nacional de Jornalista (FENAJ) e Sindicato dos jornalistas de Sergipe (Sindijor), e um indicado pela Associação Nacional de Transporte Urbanos (NTU). Renan Carreira, jornalista graduado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), e pós-graduado em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), atuou por cinco anos no jornal O Estado de S. Paulo, e, atualmente, é assessor de comunicação do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba desde 2014 e membro do Colégio de Comunicação e Marketing da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

A jornalista Ana Paula Costa, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mesma universidade em que se especializou em Leitura e Produção de Texto. Ela iniciou a carreira no extinto Diário de Natal e, também já foi diretora SINDJORN. Hoje, responde pelas assessorias do Sindicato dos Bancários do RN e Sintrajurn, e diretoria de saúde e previdência da Fenaj. E o jornalista Salomão de Castro, graduado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele é chefe do Núcleo de Comunicação Interna da Assembleia Legislativa do Ceará, presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI), eleito para o período 2016/2019 e reeleito para a gestão 2019/2022. Foi delegado do Sindicato dos Jornalistas do Ceará junto à Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ (2010/2013) e presidente da Comissão de Ética dos Jornalistas do Ceará (2016/2019). Integra a Comissão Nacional de Ética da FENAJ (2019/2022), e é mestrando em Comunicação Social (vertente Comunicação Estratégica) pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP/UL).

Homenageado

Todos os anos, o Prêmio Setransp homenageia uma personalidade de destaque na sociedade por relevância nos serviços prestados. Este ano, a menção honrosa vai para o comunicador Jairo Alves de Almeida, que desde 1963 tem marcado o jornalismo e radiojornalismo sergipano com um trabalho reconhecido, passando pela maioria dos veículos de comunicação, e desempenha até hoje um trabalho com ética, profissionalismo e amor a profissão.

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju