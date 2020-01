Santa Luzia do Itanhy completará 185 anos de emancipação no dia 16 de fevereiro

31/01/20 - 13:46:17

No próximo dia 16 de fevereiro (domingo), a cidade histórica de Santa Luzia do Itanhy (SE), 81 km da capital estará completando 185 anos de Emancipação Política, quando ficou independente de Estância na região Sul do Estado.

A cidade é a povoação mais antiga de Sergipe, nasceu nas primeiras tentativas de colonização do solo Sergipano pelos portugueses em 1575, quando Garcia D’Ávila, poderoso senhor de terras no sertão da Bahia, recebeu de Luiz de Brito, Governador Geral do norte da Bahia, a incumbência de explorar essa região.

Segundo os historiadores, a região já havia sido invadida pelos franceses que, com a participação dos índios, faziam o contrabando do pau-brasil. Ainda em 1575 a história conta que também chegaram a região os padres jesuítas Gaspar, Lourenço, acompanhados por alguns colonos e um grupo de soldados, que visavam a catequizar a população local.

A cidade de Santa luzia do Itanhy é uma das cidades históricas de Sergipe, veio a ser fundada em 1835, atualmente é composta por 14.035 habitantes.

Por Magno de Jesus