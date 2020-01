SMTT ALTERA TRÂNSITO NA REGIÃO DA PASSARELA DO CARANGUEJO

31/01/20 - 10:56:37

No primeiro final de semana de fevereiro, aracajuanos e turistas vão celebrar o retorno de um evento que marcou época na capital sergipana: o Projeto Verão. Serão dois dias de programação artística, na Orla da Atalaia. Para colaborar com a organização da festa promovida pela Prefeitura de Aracaju, com patrocínio do Ministério do Turismo, e garantir a segurança viária do público, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) montou uma operação especial de trabalho.

O trecho da avenida Santos Dumont que compreende a Passarela do Caranguejo (do antigo hotel Parque dos Coqueiros ao posto do Corpo de Bombeiros) será bloqueado no sentido Sul/Norte a partir das 5h do sábado. A interdição do tráfego neste ponto da via seguirá até o final do Projeto Verão, na madrugada de domingo para segunda-feira, 3. O trânsito será desviado para a rua Dep. Clóvis Rollemberg.

Já o sentido oposto, Norte/Sul, será bloqueado às 16h do sábado e do domingo. A partir desse horário, os condutores serão desviados para a rua Bráulio Costa que, temporariamente, será mão inversa para o acesso à rua Niceu Dantas. Também não será permitido o estacionamento em ambos os lados da rua Bráulio Costa. “Vamos escalar cerca de 30 agentes de trânsito para trabalhar nesta operação, contando com suporte de veículos, equipamentos de comunicação e a retaguarda da Central de Monitoramento”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

A operação contempla, ainda, a organização de táxis. O superintendente Renato Telles frisa que o esforço da equipe da SMTT integra um plano de trabalho coletivo da Prefeitura. “Os órgãos municipais estão atuando em conjunto para que a população da cidade possa desfrutar de um fim de semana divertido, agradável e seguro com a volta do Projeto Verão”, destaca.

Transporte público e táxi

Apenas uma linha do transporte público será afetada na região neste fim de semana: a 600 CP1- Circular Praias 01. Os ônibus que fazem este itinerário serão desviados para a avenida Melício Machado logo na saída do Terminal de Integração da Zona Sul, a partir das 16h do sábado e do domingo.

E haverá dois pontos de táxis para atender ao público do evento: um na avenida Santos Dumont, próximo à esquina da rua Bráulio Costa; e o outro, que já é fixo, na avenida Rotary,

Sobre o evento

O Projeto Verão acontecerá nos dias 1 e 2 de fevereiro, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Pelos dois palcos do evento, passarão as bandas The Baggios, Paralamas do Sucesso, Cordel do Fogo Encantado, Reação, Ira e Babado Novo, além dos cantores Diogo Nogueira e Siba Veloso.

