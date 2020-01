Soluções para problemas da educação são inspiração para startups

O programa MIT GSL (Global Startup Labs) do MIT Brasil promove o estímulo a projetos de incubação em parceria com a Unit

Vinte e nove acadêmicos da IES sergipana foram selecionados pelo próprio MIT. Divididos em seis times, tiveram como missão desenvolver startups voltadas para a resolução de problemas pertinentes à educação.

“A partir da formação de ideias, os projetos iniciados no dia sete de janeiro e desenvolvidos ao longo das últimas quatro semanas culminou com a apresentação na tarde desta quinta-feira, 30, para os investidores”, explica a assessora de relações internacionais da Unit, Sthefany Donald.

O júri formado por representantes institucionais e por investidores avaliou as seis propostas apresentadas integralmente em inglês pelos alunos. Foram elas: Tenty (primeiro lugar), LiSON (segundo lugar), Pathways (terceiro lugar), Gubi, DiGOAL e Sensori.

Na opinião do acadêmico integrante da equipe vencedora Werleney Calixto (9º período de Ciências da Computação), o projeto Mental Health apresentado por sua equipe é focado na busca de alternativas que resultem na melhoria da saúde mental dos estudantes.

“O resultado obtido representa um estímulo muito grande ao nosso trabalho que teria continuidade, mesmo que não conseguíssemos êxito”, salienta Werleney que junto à sua equipe se prepara para vivenciar o mérito de dar continuidade ao projeto que será encubado durante seis meses com integral apoio do Tiradentes Innovation Center. A equipe vitoriosa ainda conquistou o passaporte para uma visita ao Tiradentes Institute, em Boston.

Engenheiro de formação, mas educador por dedicação Tiago Maluta é um dos membros da Fundação Lemann. Na condição de um dos membros da comissão de classificação das propostas apresentadas, ele acentua sua percepção positiva sobre o que teve oportunidade de constatar dentro da IES sergipana.

“O pensamento é o de conectar as iniciativas que fazemos na Fundação com inovação aos trabalhos que a Unit vem desenvolvendo através do Innovation Center”, esclarece o convidado que leva daqui as melhores impressões pelos trabalhos apresentados. “Acredito que as equipes vencedoras poderão a partir de agora amadurecer a ideia no laboratório de incubação”, acrescenta.

“É muito importante a gente ter em conta que esse tipo de oportunidade, exclusiva para o aluno que faz parte do Grupo Tiradentes”, reconhece o diretor executivo do Tiradentes Institute, Otávio Correia de Melo Neto.

