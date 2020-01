SPU autoriza realização do Projeto Verão na Orla da Atalaia

31/01/20 - 12:48:08

A Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe (SPU/SE) autorizou a utilização da praia da Orla da Atalaia para a realização do Projeto Verão 2020. O termo de cessão do espaço para o evento foi assinado na manhã desta sexta-feira, 31, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pela superintendente do Patrimônio da União no Estado, Jovanka Leal.

Pelo termo de autorização, cabe a Prefeitura observar todas as normas para montagem e desmontagem das estruturas, na instalação de energia elétrica, além de ficar responsável pela segurança, limpeza, manutenção, conservação e fiscalização da área do evento. O termo de uso tem validade até 12 de fevereiro.

“Ficamos felizes com esta autorização dada pela SPU, pois é mais uma comprovação da organização do nosso Projeto Verão. Vai ser uma festa linda”, declarou o prefeito. Jovanka Leal, por sua vez, parabenizou a gestão municipal pelo evento e desejou sucesso. “Que as pessoas se divirtam muito com segurança e muita alegria”, disse.

O Projeto Verão ocorrerá nos dias 1º e 2 de fevereiro e oferecerá aos aracajuanos e turistas uma vasta programação esportiva e cultural. Ao longo do dia, ocorrerão aulões funcionais, alongamento, aulas de fit dance, oficinas de futevôlei, vôlei, ginástica, boxe, basquete, karatê, além da Arena Criativa. À noite, o público acompanhará os shows de Diogo Nogueira, Paralamas do Sucesso, Ira!, Babado Novo, The Baggios, Cordel do Fogo Encantado, Siba Veloso e Banda Reação.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima