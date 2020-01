Suspeito de roubos e homicídio entra em confronto com as polícias em Frei Paulo

31/01/20 - 09:46:01

Ele entrou em confronto após tentar fugir da ação policial

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na localização de Raoni Santos Andrade, conhecido como “Alma Sebosa”, de 23 anos de idade, que era investigado pela prática de roubos e também de homicídios. Na ação policial, nessa quinta-feira, 30, ele entrou em confronto com as equipes policiais e acabou morrendo no hospital.

De acordo com o delegado Antônio Francisco, o suspeito já era conhecido em outras cidades do estado – Nossa Senhora das Dores e Capela – e contra ele existia mandado de prisão em aberto, também expedido em Frei Paulo. “Ele estava aterrorizando a população de Frei Paulo. Ele era investigado pela prática de roubo de motos e homicídio”, explicou.

As equipes saíram em busca do suspeito na tarde dessa quinta-feira, 30, para o cumprimento do mandado de prisão contra ele. “No primeiro momento, ele conseguiu fugir. Mas os policiais conseguiram informações sobre a localização dele. Nesse momento, ele entrou em confronto. Houve troca de tiros, foi atingido, socorrido, mas não resistiu”.

A ação policial ocorreu em conjunto entre a Polícia Civil, o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), sediado na cidade de Itabaiana, e o 11º BPM, localizado em Tobias Barreto.

