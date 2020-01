TRE/SE MANTÉM MANDATO DO DEPUTADO ESTADUAL DILSON DE AGRIPINO

31/01/20 - 13:04:54

No final da manhã de hoje (31), por unanimidade [7×0], os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe julgaram improcedentes todas as denúncias feitas contra o Deputado Dilson de Agripino em relação a prestação de contas da sua eleição em 2018.

O processo julgado na manhã de hoje foi o segundo impetrado pela Deputada Diná Almeida que teve o seu julgamento dado como improcedente. Em setembro do ano passado, outro processo foi julgado TRE. Naquela oportunidade a Deputada havia acusado Dilson de Agripino de ter usado uma rádio comunitária para favorecer sua eleição e pedia sua cassação e inelegibilidade por oito anos.

A assessoria jurídica do Deputado manifestou-se nas primeiras horas da tarde de hoje, através das redes sociais do Deputado, dizendo que o resultado era esperado, tendo em vista que os objetos apresentados como denuncia pela Deputada Diná Almeida eram politiqueiros e não haviam respaldo legais.

“Nós já esperávamos esse resultado, tendo em vista a crença que temos na justiça sergipana e na forma que os juízes conduzem todos os processos que chegam até lá. Estudamos o processo com toda nossa assessoria e encontramos diversos vícios, entre eles acusações de ilícitos falsos, descabíveis, que tínhamos a certeza que quando chegasse ao julgamento dos competentes juízes seriam dados como improcedentes. Estamos felizes, principalmente porque vencemos uma batalha contra aqueles que a todo custo tentam destruir nossa imagem e trabalho. A justiça foi feita!”, comentou Dr.Vinícius Oliveira, assessor jurídico do Deputado.

“Mais uma vez a justiça prevaleceu e a vontade do povo que elegeu o Deputado Dilson de Agripino será respeitada com mais trabalho a frente do mandado parlamentar na Assembleia Legislativa em defesa do Estado de Sergipe para desespero daqueles que vem tentando denegrir a imagem do deputado, através de atitudes desesperadoras, típicas de quem teve mandato cassado e direitos políticos suspensos por 08 anos, como é o caso da Deputada Diná Almeida e seu esposo, atual prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, condenados ano passado pela justiça eleitoral sergipana.”, concluiu Dr. Vinícius Oliveira.

Da assessoria