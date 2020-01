TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RETOMA ATIVIDADES NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

31/01/20 - 13:20:31

​Após o recesso de final de ano, seguido do período de férias coletivas dos servidores, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) retoma a normalidade das suas atividades na próxima segunda-feira, 3. A data marca ainda o reinício da contagem dos prazos que estavam suspensos, conforme prevê o regimento do órgão.

De acordo com o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, a expectativa é de mais um ano produtivo, onde o Tribunal buscará intensificar e aprimorar as ações de fiscalização e controle.

“É mais um ciclo que se inicia, com novos desafios e metas que buscaremos cumprir, sempre com vistas ao alcance de uma efetividade controladora externa”, comenta o conselheiro Luiz Augusto.

Entre as ações que pretende adotar, o presidente reitera que buscará colocar em funcionamento sistemas de monitoramento de decisões, “com vistas a aferir o efetivo cumprimento das determinações desta Casa, especialmente no que tange à estruturação dos sistemas de controle interno, e disponibilização de dados e informações nos portais de transparência”.

Com a retomada das atividades, o Tribunal volta a funcionar em seu horário normal (das 7h às 13h), com as sessões das duas Câmaras ocorrendo às terças e quartas-feiras, e o Pleno nas quintas-feiras, a partir das 9h.

Por DICOM/TCE