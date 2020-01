Vereador de Lagarto é flagrado usando carro roubado e diz que foi “presente” de deputado

31/01/20 - 06:28:46

Policiais Militares do 7 ° Batalhão, apreenderam uma veículo na tarde desta quinta-feira (30) prenderam um veículo Toyota Ettios, de cor branca, que estava com a placa clonada e que pode ser produto de roubo.

O carro que estava em poder de um vereador do município de Lagarto, foi apreendido após denúncia anônima. De posse da informação, os militares iniciaram as buscas e fizeram a abordagem na avenida Senador Lourival Batista.

Durante a abordagem, o vereador Josivan Rodrigues Santos, o Gordinho do Treze, como é conhecido, informou que o carro teria sido um “presente” recebido do deputado Ibraim Monteiro.

As informações passadas pelos policiais do 7º BPM são de que a remarcação do chassi foi feita de forma grosseira, constatando também ser um veículo clonado, roubado em Salvador, no ano de 2016.

Sobre a apreensão do veículo, o deputado Ibraim confirmou ter adquirido o carro e informou que, quando adquiriu, descobriu que o carro era financiado e que não havia sido pago e que por conta disso, guardou o carro e ficou à espera da documentação por parte do vendedor.

Ibraim disse ainda que o vereador pediu para usar o carro e que, segundo o deputado, tinha conhecimento do problema. O deputado disse ainda que foi um grande golpe e que foi vitima. “O vereador me pediu o veículo e eu dei, falei dos problemas e disse que ele iria assumir os gastos, ele aceitou”, afirmou.

O vereador foi encaminhado para a delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações do sub-tenente Heliomarto Rezende