ACUMULADA: MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 70 MILHÕES NESTE SÁBADO, 01

01/02/20 - 05:59:42

Apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50.

O concurso 2.230 pode pagar um prêmio de R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre neste sábado (1) em São Paulo (SP). A aposta mínima custa R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.