HOMEM É CONTRADO MORTO COM AS MÃOS AMARRADAS EM BAIRRO DE ARACAJU

01/02/20 - 09:39:05

Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto e com as mãos amarradas.

As primeiras informações são de que a polícia militar foi acionada no inicio da manhã desta sábado (01) para atender a ocorrência, onde um homem foi encontrado morto e com as mãos amarradas no andar superior da residência localizada na Avenida TV Manoel Nunes Vieira, no Conjunto Tiradentes, em Aracaju.

Uma equipe da polícia técnica e do Instituto Médico Legal foi acionados para recolher o corpo.

As informações e foto são de Sandoval Noticias