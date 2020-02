ITABAIANA: HOSPITAL REGIONAL TERÁ PRESENÇA CONTINUA DA POLÍCIA MILITAR

01/02/20 - 07:06:48

O Hospital Regional de Itabaiana (HRI) deu mais um importante passo. Na manhã de sexta-feira, 31, o superintendente da unidade, Waltenis Júnior, junto à sua equipe técnica recebeu a visita do Capitão Bitencourt, com o objetivo de apresentar os Policiais Militares que ficarão no hospital.

De acordo com Waltenis, essa parceria foi possível com o apoio das Secretarias de Estado da Saúde (SES) E Segurança Pública (SSP). “A presença da Polícia Militar no HRI tem papel substancial, pois além de coibir ilícitos penais e infrações, vai gerar nos profissionais que lá atuam a sensação de segurança e, claro, para a população que procura o serviço”, explicou.

Ainda segundo o superintendente, esse resultado é fruto de um esforço conjunto. ” Teremos quatro policiais na unidade e eles farão as suas escalas. Agradecemos o apoio da Secretária de Estado da Saúde pela execução de mais um Projeto, agradecemos também os esforços do Secretário de Segurança pública, ao Comandante Geral da Polícia Militar e o Comandante do BESP”, finaliza Waltenis.

Informações e foto SES