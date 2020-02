Maratona em Aracaju será um grande marco para a cidade, diz Edvaldo

Aracaju sediará no próximo dia 16 de maio a primeira maratona do circuito Santander Track&Field Run Series no país. O evento esportivo foi lançado nesta sexta-feira, 31, com a presença do prefeito Edvaldo Nogueira. Além das etapas tradicionais de 5km, 10km e 21km, o circuito, considerado o maior de corridas de rua da América Latina, incluirá uma prova nova e exclusiva na capital sergipana, a Etapa Celi – Maratona de Aracaju, com 42 km..

“Eu estou muito feliz com a realização deste evento, pois estamos colocando Aracaju no cenário nacional das corridas. Aqui já temos a Corrida Cidade de Aracaju, que é uma competição extraordinária que tem atraído grande público. E agora, com essa maratona, estamos estabelecendo um grande marco. Estou muito feliz e agradeço a Track&Field por escolher Aracaju. Está sendo um trabalho bem feito, profissional e tecnicamente preparado”, declarou o prefeito.

Para Edvaldo, a realização da corrida demonstra que é possível a união da iniciativa privada com o poder público. “Esta foi a primeira vitória, pois sem a somação de esforços não faríamos esta que, tenho certeza, será a melhor corrida do país”, definiu. O prefeito ainda destacou que a maratona é um estímulo à prática esportiva e dará grande projeção à capital sergipana, atraindo atletas de várias partes do país e do mundo.

“Temos que abrir os braços para esta corrida. A Prefeitura fará a sua parte. Nossas ruas estão pavimentadas, a SMTT e a Guarda Municipal garantirão a segurança do percurso, faremos a limpeza, de modo que todo o apoio logístico está assegurado”, reiterou Edvaldo.

A capital sergipana já sediou o circuito de corridas da Track&Field, alcançando grande sucesso tanto pelo apoio logístico dos órgãos públicos, como pela aceitação expressiva dos participantes. Foi na cidade que, inclusive, a marca realizou a sua primeira meia maratona, com recorde de inscritos na etapa. Por todo o apoio que recebeu da Prefeitura e do Governo do Estado, neste evento, e por oferecer a possibilidade de um percurso plano, Aracaju foi escolhida para sediar a primeira maratona do circuito Santander Track&Field Run Series.

No evento de 2020, a Prefeitura garantirá todo o apoio logístico necessário à realização do evento, através de seus órgãos municipais. Com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a administração vai assegurar o fechamento das vias que compõem o circuito. Além disso, acompanhará a prova e toda a operação montada pela empresa organizadora. Já a Guarda Municipal ficará responsável por dar suporte à segurança dos participantes do evento, enquanto a Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) colocará o circuito no calendário oficial da cidade e a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) coletará os dados e avaliação das ações dos dos participantes de outros estados.

O circuito Santander Track&Field Run Series acontece há 17 anos, mas ganhou abrangência em 2018, com o novo acordo entre a TF Sports, empresa do grupo Track&Field, e o Banco Santander. A Etapa Celi – Maratona de Aracaju faz parte das, aproximadamente, 240 provas que acontecerão em diversas cidades do Brasil ao longo dos próximos três anos.

A gestora da Track&Field Aracaju, Maria Teresa Fontes Carvalho, afirmou que a realização da maratona só foi possível graças à junção de esforços de “grandes parceiros”, como a Prefeitura de Aracaju e o governo estadual. “Estamos muito feliz pela prioridade dada pela

Track&Field em escolher Aracaju para realizar a corrida, que é o maior circuito da América Latina. Esta será a primeira maratona oficial do circuito e isso nos dá muito orgulho. Reconhecemos a importância grandiosa do governo e da prefeitura que não estão medindo esforços para nos ajudar. Estamos contentes e gratos aos dirigentes e equipes dos órgãos envolvidos, notadamente a estruturação do trânsito que exige grande mobilização para garantir a segurança dos nossos atletas”, destacou.

Da mesma forma, o gerente geral da TF Sports, Rafael Yanes, elogiou a cidade, com destaque para o trabalho desenvolvido pela Superintendência de Transporte e Trânsito da capital. “A cidade é linda, bem cuidada e tem um departamento de trânsito que oferece segurança aos atletas. Escolher Aracaju para a primeira maratona é uma forma de retribuir o carinho da cidade que abraçou desde 2017 o nosso circuito”, declarou.

O percurso

O percurso terá início na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, e se estenderá até o bairro Industrial. A prova será dividida em quatro categorias: 5km, 10km, 21km e maratona (42 km). A programação se iniciará às 15h, com a retirada dos chips. Às 15h45 haverá alongamento e a largada está prevista para 16h. As inscrições serão efetuadas através do site https://www.tfsports.com.br/eventos e os kits serão entregues na loja da Track&Field, em Aracaju, mediante apresentação do voucher.

