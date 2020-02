PESNIONISTAS UNIVERSITÁRIOS DO SERGIPE PREVIDÊNCIA PRECISA RECADASTRAR

01/02/20 - 06:00:19

O SergipePrevidência inicia na próxima segunda-feira, 03, mais uma edição do Censo Universitário. O recadastramento semestral para os pensionistas universitários do Estado acontecerá em 2020 até o dia 28 de fevereiro. É importante que esses beneficiários do Regime Próprio de Previdência compareçam o quanto antes à sede do órgão, localizada no Palácio Serigy, Centro. O horário de atendimento é das 7h às 13h.

O recadastramento tem o intuito de solidificar a base de dados do SergipePrevidência por meio da atualização das informações destes segurados, coibindo possíveis fraudes. O próximo Censo Universitário ocorrerá no mês de agosto. “Vale ressaltar que a realização do procedimento é obrigatória e aqueles que não o realizarem podem ter seu benefício bloqueado”, informa o diretor presidente do órgão, José Roberto de Lima.

Documentação

Jovens de 18 a 21 anos de idade que recebem pensão por óbito do seu responsável legal e estejam matriculados em algum curso superior devem se apresentar munidos dos seguintes documentos: RG e CPF; certidão de nascimento atualizada nos últimos 60 dias; Extrato do PIS (Caixa); Comprovante de residência e Conta (Banese); Extrato do PIS/PASEP; CNIS; PESNOM fornecidos pelo INSS; Declaração, Histórico e Frequência da Universidade. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (79) 3198-0800