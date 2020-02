Pesquisa feita pelo Cidadania confirma a pré-candidatura de Daniele Garcia em Aracaju

01/02/20 - 08:32:12

O agrupamento político liderado pelo senador Alessandro Vieira, conforme foi anunciado de que o nome para a disputa em Aracaju, seria divulgado após a pesquisa, mostrou o resultado e confirmou o nome da delegada Daniele Garcia como pré-candidata à prefeitura de Aracaju, já que foi a melhor avaliada na pesquisa que foi realizada nos dias 29 e 30 de janeiro e que foi encomendada pelo Cidadania.

Embora apareça à frente, porém há um empate técnico entre Daniele Garcia e Emília Corrêa, por conta da margem de erro que é 3,75% para mais ou para menos, o Cidadania vai mesmo confirmar o nome da delegada e Dr. Emerson Ferreira será o vice.

Em alguns cenários, a pesquisa mostra também um empate técnico também entre Daniele e Edvaldo com a delegada aparece com 21,88% e Edvaldo Nogueira 21,31%.

O lançamento da pré-candidatura a será feito nesta segunda-feira (03) em evento que será realizado na Orla de Atalaia.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Certa, entre os dias 27 e 30 de janeiro e ouviu 704 pessoas num universo de 407.888 eleitores de Aracaju, em 39 bairros da Capital. A margem de erro total na amostra é de 3,75 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa tem registro de número 03021-2020 junto ao TRE de Sergipe.

Veja o resultado completo aqui

Com informações do radialista Jailton Santana, no Programa Jornal da Vida, na Rádio Jornal