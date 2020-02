Seduc divulga lista de classificados no Processo Seletivo para Ensino Médio

01/02/20 - 07:32:57

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI), divulga lista de classificados no Processo Seletivo Simplificado para professor de Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino. Ao todo, 374 pessoas se inscreveram para a função.

O período de recursos segue até às 17h do dia 3 de fevereiro, basta inserir o número do CPF no link http://intranet.seed.se.gov.br/ENSINOINTEGRAL/ e preencher o campo referente a recursos.

O PSS tem por objetivo o preenchimento de vagas para as novas escolas que aderiram à Educação em Tempo Integral, que, agora, passam a se chamar Centro de Excelência de Ensino Médio. Os professores que não forem chamados nesse momento irão para a formação de cadastro reserva.

Os professores classificados devem aguardar o contato da Seduc após o período de recursos, pois o número de candidatos convocados depende da quantidade de matrículas realizadas nas sete novas escolas de Ensino Integral.

Para acessar a lista completa de classificados acesse o link http://seduc.se.gov.br/ARQUIVOS/RESULTADO.PSS.03-2020.PDF

Foto Eugênio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEDUC