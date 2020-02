TCE PRORROGA CONVÊNIO PARA APRIMORAR CONTROLE DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

01/02/20 - 07:20:49

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, prorrogou na manhã desta sexta-feira, 31, convênio com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), cujo objetivo é aprimorar o controle de obras de pavimentação no estado e municípios.

A assinatura do ato ocorreu no gabinete da presidência do TCE, onde estiveram presentes o vice-reitor da UFS, professor Valter Joviniano, e o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), Carlos Garcia.

“Vamos dar seguimento a esta ação de modo que num futuro próximo possamos avaliar a qualidade do asfalto com as obras públicas ainda em andamento”, afirma o presidente do TCE.

Segundo o reitor da UFS, além de benéfica para as instituições, a parceria tem a população como maior favorecida.

“Vai contribuir com o Tribunal nas ações de fiscalização; com a Universidade, ampliando as nossas possibilidades de interação com os alunos, propiciando um melhor aprendizado; e no final quem ganha é a população, com os relatórios mais consubstanciados, as obras tendem a ter uma execução adequada”, comentou.

Coordenador do projeto pelo lado da UFS, o professor Fernando Albuquerque, do Departamento de Engenharia Civil, explica que a etapa anterior da ação focou no aspecto pedagógico: “O Tribunal está incisivo na busca pela qualidade do serviço executado e agora vamos auxiliar mais nas fiscalizações”, destacou.

Os conselheiros Carlos Alberto Sobral e Angélica Guimarães também participaram do ato, assim como o coordenador de engenharia da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), Milton Casagrande.

Fonte e foto TCE