Zezinho dialoga com empreendedores para fortalecer o turismo do Baixo São Francisco

01/02/20 - 07:48:00

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) retornou ao município de Brejo Grande na manhã desta sexta-feira, 31. Desta vez, o parlamentar reuniu-se com o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e empresários do setor para discutir sobre as potencialidades e as necessidades para o desenvolvimento turístico da região da Foz do Rio São Francisco. Na ocasião, além de ouvir as demandas dos empreendedores e moradores locais, Zezinho Sobral visitou pontos turísticos tradicionais.

O deputado explicou que sua relação com Brejo Grande se fortaleceu quando conheceu, levantou a bandeira e defendeu a carcinicultura e o Plano de Zoneamento Costeiro na Assembleia Legislativa de Sergipe, e que, agora, foram os investidores do turismo local que pediram seu apoio para o diálogo com Executivo Estadual. “Brejo Grande guarda grandes potenciais turísticos que precisam ser explorados para o desenvolvimento do Baixo Francisco. O secretário foi demandado pelo governador Belivaldo Chagas a passar um dia na região, observando os locais, discutindo com o trade turístico local sobre as necessidades de infraestrutura. Durante a conversa, descobrimos que Brejo Grande não tem uma rede de energia trifásica, o que prejudica a implantação de empreendimentos”, disse.

“Também identificamos a necessidade de viabilizar o turismo da região com novos investimentos, trabalhando a acessibilidade e mobilidade com estradas bem sinalizadas, capacitação de pessoal para melhor atender aos turistas. Pudemos fazer um diagnóstico geral das potencialidades da região para um projeto real e concreto”, completou o parlamentar.

Ainda segundo Sobral, a reunião e as visitas feitas ao longo da foz do Rio São Francisco foram muito produtivas e constituíram “uma ação de trabalho em prol do crescimento e do desenvolvimento de Sergipe”.

A empresária Francoelze Medeiros de Araújo é proprietária do restaurante Carapebas e liderou um grupo de empreendedores donos de pousadas, hotéis e catamarãs. “A principal necessidade é de infraestrutura porque é fundamental para dar o ponta-pé inicial da mudança no cenário. Com a vinda do deputado Zezinho Sobral, apresentamos algumas reivindicações e mostramos como é a situação do turismo local. Zezinho tem sido um grande aliado do município e da região e sempre se preocupado com o crescimento e a melhoria de condições de vida para a população de Brejo Grande. Ele tem nos ajudado bastante na questão da carcinicultura, é um defensor dessa atividade, e é grande aliado”, afirmou.

Após ouvir as informações levadas pelo grupo, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destacou a importância de ouvir a comunidade na busca de soluções. “Quem conhece a realidade local são os empreendedores da região. E, a partir do diálogo, é possível encontrar soluções para que as coisas aconteçam. A qualificação profissional também é muito importante para o avanço no segmento”, disse o gestor que se comprometeu em buscar meios de viabilizar o mercado turístico da região levando as demandas para o Governador Belivaldo Chagas e as demais secretarias.

“Precisamos entender é que o turismo é uma engrenagem, uma reunião de diversos fatores e tudo precisa estar perfeitamente em funcionamento. Precisamos entender de qual forma a engrenagem vai funcionar para que o resultado apareça”, concluiu.

