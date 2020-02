CARRO DE PASSEIO CAPOTA APÓS BATER EM POSTE DE ENERGIA NA JOÃO BEBE ÁGUA

02/02/20 - 07:31:55

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio deixou pelo menos uma pessoa gravemente ferida no inicio da manhã deste domingo (02).

Um carro de passeio de cor vermelha bateu em um poste de energia na rodovia João Bebe Água e em seguida capotou. Com a pancada, o poste quebrou e por pouco não cai em cima da carro.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram socorro a uma das vitimas que ficou estendida em uma das pistas da rodovia.

Foto PM2 INFORM