CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEGUNDA NOITE DE MÚSICA DO PROJETO VERÃO 2020

02/02/20 - 10:09:25

Divulgada em dezembro, a programação do Projeto Verão 2020 contempla artistas locais e atrações consagradas nacionalmente. A retomada da festa em seu formato original, que já fazia parte do calendário cultural de festas de sergipanos e turistas, atraiu cerca de 50 mil pessoas na primeira noite do evento.

Para agradar a diferentes públicos, a Prefeitura de Aracaju montou uma programação que conta com artistas do rock, axé, reggae e samba. O Projeto Verão 2020 é realizado pela Prefeitura de Aracaju com o patrocínio do Governo Federal, através do Ministério do Turismo.

Confira a programação deste domingo, dia 2:



2 de fevereiro

21h – Siba

22h30 – Diogo Nogueira

00h – Ira

1h30 – Babado Novo