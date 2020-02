Acidente com carro que seria da CMA nesta madrugada

02/02/20 - 08:52:50

Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (02) e que seria com um veículo da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) está sendo divulgado nas redes sociais desde o inicio da manhã.

As informações não são oficiais, porém dão conta que o motorista do veículo, um Gol de cor branca, teria perdido o controle da direção na no Povoado Varzea da Onça, rodovia entre os município de Muribeca e Capela e acabou batendo em postes de uma cerca e, por pouco não atingiu as residências. Já o carro ficou parcialmente destruído.

Nos grupos de WhatsApp, foram postadas várias fotos do acidente e uma delas, mostra a identidade de um vereador de Aracaju. Esse documento estaria dentro do veículo, porém até o momento não se sabe se o vereado estava no veículo ou se apenas o motorista.

Nas redes sociais, os questionamentos estão sendo feitos, e os internautas perguntam o que um veículo da Câmara Municipal de Aracaju estaria fazendo na madrugada, no interior do estado. Em dos áudios, há a informação de que o motorista estaria embriagado e, na abordagem, disse não saber onde estava, isso, porque teria desmaiado, devido a gravidade do acidente.

Tentamos entrar em contato com o telefone do vereador, mas estava desligado.

Foto redes sociais

Com informações do radialista Alex Carvalho

Munir Darrage