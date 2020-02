Edvaldo acompanha vistoria final da estrutura do Projeto Verão

O Projeto Verão, um dos maiores eventos do calendário festivo de Aracaju, está de volta neste fim de semana. A festa, que acontece na Orla da Atalaia, nos dias 1º e 2 de fevereiro, contará com diversas atrações esportivas e culturais, envolvendo aracajuanos, turistas e movimentando a economia local. Para que tudo ocorra como planejado, foi realizada na manhã deste sábado, 1º, uma inspeção final em toda a estrutura do evento, pela Prefeitura. O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou a vistoria, ao lado de técnicos da Defesa Civil, de secretários municipais, além da Guarda Municipal.

Entre as áreas verificadas, o gestor municipal e equipes vistoriaram os dois palcos onde acontecerão os shows, a Arena Criativa, o Camarote da Acessibilidade, as áreas de comercialização e os espaços reservados aos órgãos que atuarão durante a festa. “Está tudo pronto para o Projeto Verão 2020. O palco está organizado, a turma está fazendo a passagem de som, está tudo certo para a retomada deste grande projeto, que movimentou nossa cidade na minha outra administração e que volta este ano. Uma festa para encerrar as férias e dar início, de fato, ao ano, com muito rock, axé, samba, entre outros ritmos, atendendo a todos os públicos”, destacou o prefeito.

Edvaldo reforçou a importância do evento para o aquecimento do turismo. “É um evento que garante, de maneira gratuita, cultura, alegria e diversão para nossa gente e para quem visita a nossa terra, porque além dos shows também teremos uma Arena Criativa, com uma programação diversificada, e atividades esportivas. Ou seja, uma festa que ficará marcada e que, com certeza, atrairá grande público”, constatou o gestor.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado ressaltou que durante os últimos dias várias inspeções foram realizadas. Ele informou também que toda a estrutura já recebeu a aprovação de órgãos de fiscalização, como o Corpo de Bombeiros. “Tudo já está devidamente aprovado, toda a parte de combate à incêndio, tudo. O que estamos fazendo é um repasse final. Essa é a mesma estrutura do Réveillon, que permaneceu montada durante este tempo, então fizemos um aperto dos esteios, que são esses cabos de aço de sustentação, inclusive porque o camarote central foi retirado”, detalhou.

O major enfatizou ainda que, durante os dois dias de Projeto Verão, as equipes da Defesa Civil se farão presente, garantindo a segurança do público. “Durante o evento estaremos coordenando os bombeiros civis que estarão distribuídos pela arena, para transportar pessoas que eventualmente passem mal. Também estaremos de olho em todos os espaços. Estamos com a segurança em condições para que todos possam participar do evento sem que haja nenhum tipo de anormalidade”, reiterou Silvio.

A vistoria da estrutura do Projeto Verão também foi acompanhada pela Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe (SPU/SE), responsável pela área. “Viemos acompanhar justamente pela transição de gestão da Orla. Como, neste momento, está sob responsabilidade da SPU, acompanhamos ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, dando um reforço por conta da situação jurídica transitória. Confio nas equipes que estão aqui fazendo o trabalho e tenho certeza de que as pessoas poderão se divertir, com segurança”, salientou a superintendente do Patrimônio da União no Estado, Jovanka Leal.

Programação

O Projeto Verão ocorre neste fim de semana, dias 1º e 2 de fevereiro com vasta programação esportiva e cultural. Ao longo do dia, acontecem aulas funcionais, alongamento, aulas de fit dance, oficinas de futevôlei, vôlei, ginástica, boxe, basquete, karatê, além da Arena Criativa. À noite, o público acompanha os shows de Diogo Nogueira, Paralamas do Sucesso, Ira!, Babado Novo, The Baggios, Cordel do Fogo Encantado, Siba Veloso e Banda Reação.

