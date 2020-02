MEGA-SENA CONCURSO 2.230 ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 80 MILHÕES

02/02/20 - 07:00:28

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.230 na noite deste sábado (1), em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 07 – 17 – 26 – 39 – 56 – 60

A quina teve 75 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 61.137,23. Já a quadra teve 6.440 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 1.017,14.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no dia 5 de fevereiro, é de R$ 80 milhões.