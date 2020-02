PRIMEIRO DIA DO PROJETO VERÃO 2020 ATRAI MILHARES DE PESSOAS NA ORLA DE ATALAIA

O primeiro dia do Projeto Verão 2020, neste sábado, 1º, foi marcado por um enorme riqueza de ritmos e pela vibração de 50 mil pessoas que passaram pelas areias da Atalaia. O evento realizado pela Prefeitura de Aracaju, com patrocínio do Ministério do Turismo, retornou, após uma pausa de seis anos, em grande estilo, com as apresentações das bandas The Baggios, Cordel do Fogo Encantado, Paralamas do Sucesso e Reação.

Primeira a entrar no palco, a banda sergipana The Baggios entregou uma performance potente, apresentando aos aracajuanos e turistas os motivos que fazem dela um dos maiores destaques da música brasileira nos últimos anos. O show foi um prelúdio espetacular, introduzindo o público a uma noite memorável, mas também marcando a constatação da mudança de patamar para a banda.

“Em 2008, quando a banda estava começando a tocar na capital, a gente fez nossa primeira apresentação para um grande público aqui. Coincidentemente também em um dia que o Paralamas do Sucesso era a atração nacional. Depois de 12 anos retornamos a esse palco com uma bagagem maior, fazendo shows pelo país e fora dele, com discos reconhecidos. Esse é um evento que democratiza o acesso à cultura. Além disso, abre a possibilidade de formação de público para as bandas locais. Então, nós ficamos muito felizes de poder fazer parte deste projeto, que fez muita falta, e esperamos que esse retorno seja o primeiro de uma série de Projetos Verões que virão pela frente”, afirma o vocalista e guitarrista, Júlio Andrade.

Uma vez que o público já estava conectada com o espírito da festa, inspirada pela intensidade produzida pelo trio da Baggios, foi a vez do grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado entrar em cena. À contraluz, em uma interpretação da essência das próprias canções, o grupo reverenciou os povos originários, a cultura indígena e negra, que foram responsáveis pela formação da nossa cultura da forma como conhecemos. Entre declamações de poemas e marcações de uma percussão intensa, arrebatadora, o público pôde constatar que a volta aos palcos, após um período de hiato, apenas fortaleceu a banda pernambucana.

“O retorno do Cordel traz esses momentos, como reencontrar públicos que marcaram a nossa história que é o caso de Aracaju. Acho esses shows gratuitos, em cenários como esse são fundamentais para pensar um mundo melhor, todos juntos. Um evento como esse é uma celebração da felicidade, da vida”, ressalta o vocalista Lirinha.

Na sequência, o Paralamas do Sucesso mostrou o motivo de ser tão que querida por todos os cantos do país. Quantas bandas são capazes de tocar, ininterruptamente, por 1:30h, canções que fazem parte do inconsciente coletivo de toda uma nação. “”Meu erro”, “Vital e sua moto”, “A novidade”, “Aonde quer que eu vá”, entre outras músicas icônicas, proporcionaram um coro uníssono. Para finalizar o evento, já na madrugada do dia 2, coube a sergipana Reação manter o público em êxtase, apresentando na orla músicas que dizem respeito à vivência dos aracajuanos que vivem na periferia, ressaltando o acerto que é apostar no som produzido dentro das próprias fronteiras. “A banda Reação foi construída de mão dadas com todos aqueles que acreditam em nosso potencial. O Projeto Verão marca nossa trajetória, justamente por isso, por isso estamos muito felizes com esse volta”, ressalta o cantor André Levi.

Foto André Moreira

AAN