39 PESSOAS FORAM AUTUADAS NA “OPERAÇÃO LEI SECA” NO PRIMEIRO MÊS DO ANO

03/02/20 - 09:38:48

A CPTRAN realizou o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito e por consequência, ampliou a fiscalização do uso de embriaguez ao volante, onde ainda existem pessoas que insistem em dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Por isso, 39 pessoas foram autuadas no mês de janeiro e oito foram presas e conduzidas à delegacia para responder pelo crime de embriaguez ao volante. Estes condutores tiveram suas habilitações recolhidas e terão o processo de suspensão da CNH aberto. Além da multa de R$ 2.934,70, que deverá ser paga pelo condutor. Já para aqueles que foram presos, além de todas essas penalidades administrativas, ele terá que responder pelo crime de embriaguez ao volante previsto no CTB.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito (SAAT) registrou 58 acidentes com 39 vitimas lesionadas e uma vitima fatal no mês de janeiro. Lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP DA SSP.

Informações e foto :CPTRAN