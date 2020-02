Águas mansas

O governador Belivaldo Chagas (PMDB) terá dias calmos, de bons ventos e águas mansas pras bandas da Assembleia. Nesta segunda-feira, ao visitar o Legislativo para ler a mensagem anual do Executivo, o pessedista será saudado por uma folgada maioria governista, além de receber do presidente e amigo Luciano Bispo (PMDB) a garantia de apoio do Parlamento. Portanto, Belivaldo deverá ter uma relação das mais confortáveis com a Assembleia. O bom relacionamento entre os poderes é ótimo para o Estado, mas esta comunhão de interesses não pode ser confundida com submissão. Os deputados governistas precisam levar em conta que um Parlamento disposto a defender os interesses da população não deve se transformar numa Casa do amém, curvando-se a todos os caprichos do governador de plantão. Pois tá!

Rádio Plenário

É considerável o número de radialistas dispostos a disputar uma cadeira de vereador e de prefeito nas eleições deste ano. Devem registrar candidaturas à Câmara de Aracaju os comunicadores Jailton Santana, Adelson Barreto, Douglas Magalhães e os atuais vereadores Jason Neto, Lucas Aribé e Emília Corrêa. Os radialistas Aélio Argolo e Márcio Andrey pensam em se candidatar a vereador por Socorro. Já Fábio Henrique e Gilmar Carvalho pretendem disputar as prefeituras de Socorro e Aracaju, respectivamente. Marminino!

Soneca cochilou

O motorista do vereador aracajuano Palhaço Soneca (sem partido) sofreu um acidente com o carro que server ao parlamentar. Apesar da gravidade da colisão com uma cerca, o condutor não ficou ferido. Por sua vez, Soneca se apressou em informar que não estava no veículo e que não autorizou o motorista sair com o carro, que é locado pela Câmara de Aracaju. Pelo visto, o Palhaço Soneca cochilou ao desconhecer que o automóvel sob a sua responsabilidade andava pelo interior de Sergipe em plena madrugada de domingo. Cruzes!

Cara nova no Avante

O Partido Avante será presidido em Aracaju por Adriano Cabral. O moço promete organizar a legenda de olho nas eleições municipais. Otimista, Adriano acredita ser possível eleger três vereadores na capital. Quanto ao pleito majoritário, Cabral ainda não tem uma posição sobre qual candidato o Avante apoiará. Segundo ele, tão logo assuma o comando da sigla, vai se reunir com os filiados e a direção estadual para tratar sobre possíveis alianças. Então, tá!

Novo horário

O programa Revista, comandado na rádio Jornal/FM pelo experiente radialista Pedro Rocha, mudou de horário. Em vez das 14h, o animado programa jornalístico começará diariamente às 10h30. Além de Pedro, participam do programa os radialistas Aélio Argolo, Rubens Filho e Everardo Sena, que encarna o divertido “Coroné Vevé”. O horário antes ocupado pelo programa “Revista” será usado agora por um pastor evangélico. Cruzes!

Delegada vai pra briga

O partido Cidadania anuncia, nesta segunda-feira, a pré-candidatura da delegada Daniele Garcia a prefeita de Aracaju. Segundo a direção do partido, a policial civil foi o nome que melhor se saiu na pesquisa de opinião pública registrada na Justiça Eleitoral sob o número 03021-2020. A direção da legenda ainda não tratou sobre possíveis alianças com outros partidos. Entre os filiados do Cidadania é forte a torcida para que a sigla apresente uma chapa puro sangue para disputar a prefeitura da capital. Ah, bom!

Pesquisa questionada

E o prefeiturável Almeida Lima (PV) fez duras críticas à consulta popular encomendada pelo Cidadania para escolher quem disputará a Prefeitura de Aracaju. O político verde questiona onde é a sede do instituto de pesquisa? E pergunta “qual o interesse do senador Alessandro Vieira em contratar um instituto que não possui referência no Brasil e nem em Sergipe em pesquisas eleitorais?”. Também indaga se esta “seria essa uma forma encontrada por Alessandro para favorecer uma candidatura sua e expurgar outros possíveis candidatos?”. Por fim, Almeidinha concluiu: “Ah, essa é a nova política, né?”. Misericórdia!

Olho por olho

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a colega Thais Bezerra: “A campanha eleitoral em Socorro promete ser mais barulhenta do que a de Aracaju. Os pré-candidatos a prefeito daquele município, Fábio Henrique (PDT) e Padre Inaldo (Progressista), não devem deixar sem resposta os ataques adversários. O reverendo, que disputará a reeleição, até já reforçou a sua equipe de comunicação. Tomara que o Ministério Público e a Justiça não deixem que a disputa eleitoral socorrense descambe para a baixaria”. Crendeuspai!

Show de mentiras

E a galera não se cansa de propagar informações falsas sobre possíveis mudanças de partidos. A última lorota diz que o deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos) deve se filiar ao PT. Segundo o parlamentar esta notícia não passa de uma deslavada fake News. Ele lembra que preside o Podemos em Sergipe e vem cuidando das pré-candidaturas do partido no interior, além de discutir com as legendas aliadas sobre as eleições em Aracaju. Portanto, não engula essa conversa mole pra boi dormir. Danôsse!

Alça de mira

O prefeito e postulante à reeleição Edvaldo Nogueira (futuro PDT) está na alça de mira de todos os pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju. Segundo o petista Márcio Macedo, Nogueira se afastou do programa “Cidade Inteligente, Humana e Criativa”, elaborado por petistas e simpatizantes. Márcio também acusa Edvaldo de ter se distanciado do campo progressista e da cidade desenhada e debatida com a população em 2016, para “se agarrar aos métodos superados do passado”, fustiga. Arre égua!

