Alese convoca mais 12 aprovados no concurso público

03/02/20 - 08:07:56

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), está convocando mais 12 candidatos aprovados no primeiro concurso público realizado ano passado, para o preenchimento de vagas em cargos efetivos do quadro de pessoal da Alese. As provas foram administradas pela Fundação Carlos Chagas e os primeiros colocados nas diversas áreas, já estão trabalhando desde abril de 2019, quando foram empossados no auditório da Escola do Legislativo, 37 dos 96 aprovados no concurso.

Os novos servidores desempenharão suas atividades nas áreas de Apoio Jurídico (1), Processo Legislativo (3), Enfermagem (1), Jornalismo (2), Apoio Técnico Administrativo (4) e Apoio Técnico Administrativo (1).

Luciano Bispo explicou que as convocações atendem às disposições que são conferidas na Resolução 33/2005 do Regimento Interno; considerando a publicação no Diário Oficial nº 28.029, edição de 18 de setembro de 2018.

“Os candidatos convocados seguem a ordem de classificação no concurso realizado pela primeira vez na Assembleia Legislativa de Sergipe”, destaca Luciano Bispo acrescentando que o candidato aprovado na 6ª colocação no cargo de Analista Legislativo – Processo Legislativo solicitou desistência temporária – final de lista.

Os 12 novos servidores da Alese deverão comprovar os requisitos estabelecidos no Capítulo XIV do Edital nº 01/2018 e providências de inspeção médica, de acordo com o ofício circular nº 03/2019, da Diretoria Geral, para os provimentos dos cargos/áreas.

Confira a relação dos convocados

Por Aldaci de Souza – Rede Alese