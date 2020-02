CIDADANIA LANÇA NESTA 2ª, PRÉ-CANDIDATURA PARA A PREFEITURA DE ARACAJU

03/02/20 - 12:24:06

Nesta segunda-feira, 03 de fevereiro, o partido Cidadania lança a pré-candidatura para a prefeitura de Aracaju. O evento tem início marcado para as 18h, no auditório do Comfort Hotel, no bairro Coroa do Meio, capital sergipana. O lançamento terá a presença de parlamentares, apoiadores, filiados e pré-candidatos do Cidadania de todo o Estado.

O senador Alessandro reforçou o convite. “Eu conto com o apoio de todos os aracajuanos e aracajuanas. Nós precisamos fazer agora a verdadeira caminhada da mudança. Aracaju merece avançar, merece crescer com ética e honestidade. Isso vai acontecer com a sua participação. Acompanhe o lançamento da pré-candidatura à prefeitura de Aracaju em nossas redes. Vamos construir uma nova história para a nossa capital e estão todos convidados para fazer parte disso”.

Da assessoria