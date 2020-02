Conversa de pé de ouvido

03/02/20 - 00:01:05

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) passou o final de semana com familiares em Salvador. Do Yacht Clube da Bahia, JB posta uma foto no Instagran, com a frase abaixo: “Meditando sobre o futuro da minha querida Aracaju”. Viralizou nos meios políticos, com interpretações diversas. A que mais se ouviu foi sobre a possibilidade de Jackson apoiar o Partido dos Trabalhadores na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Houve quem dissesse: “JB está jogando para se valorizar”. Embora não faça sentido essa ultima avaliação, a desconfiança é de que o ex-governador esteja ‘apaixonado’ pelo PT’.

Não tanto pelo partido, mas pelo ex-presidente Lula da Silva, sentimento que Jackson não esconde e o divulga sem receios. Informações de segmentos do PT são de que as conversas abundam. Mas nem tanto assim. As notícias são de que o presidente estadual do partido em Sergipe, deputado federal João Daniel, conversou com Jackson, mas não tratou de filiação à legenda. O senador Rogério Carvalho, com o qual JB demonstrava chateação, já bateu um papo com ele e teria apagado arestas. Provável que com isso os obstáculos estejam sendo saneados.

A grande dúvida de aliados e integrantes da base é saber a razão real de Jackson ter demonstrado interesse em mudar de um rumo que vinha seguindo desde 2016. Uma das explicações é a de que ele demonstra uma queda ideológica pela esquerda orientada por Lula da Silva [sempre o foi] e a outra é pretensão de disputar mandato parlamentar e retornar a Brasília, sempre carregando a sua tendência natural pelo centro esquerda. Acha que o MDB não está mais nessa linha ideológica e que tende a ficar com Bolsonaro em suas decisões de direita.

As lideranças do bloco de apoio a Edvaldo Nogueira acham que Jackson deve refletir sobre o projeto político que vem de Marcelo Déda (PT) e se mantém até agora. Não é um projeto só petista, mas de uma estrutura política que se firmou para combater a direita conservadora, que vinha fazendo sucessores em todo o Estado. A divisão de agora é de um bloco de centro esquerda que o próprio Déda também integrou e se manteve nela até o último suspiro. Como a direita vem se organizando, há uma necessidade de reflexão para não provocar um colapso no meio do caminho.

Até março isso se define, em razão do prazo para troca de partidos. E já há quem faça previsão que não satisfaz ao bloco: “vinda de Lula a Aracaju e uma conversa de pé-de-ouvido com Jackson”. Acha que será difícil ele resistir…

Lança Candidatura

A delegada Daniele Garcia (Cidadania) terá sua pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju lançada hoje em evento que será realizado na orla de Atalaia.

*** Daniela foi escolhida pelo grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), porque se saiu melhor entre os prováveis nomes que pretendiam disputar o mandato.

*** A avaliação foi feita através de pesquisa registrada no TRE-SE, sob número de 03021-2020.

Retorno ao Estado

A delegada Daniele Garcia já retornou de vez a Sergipe, deve se apresentar à delegada geral, que definirá qual delegacia ela deve ocupar.

*** O senador Alessandro Vieira disse que Daniele está animada e que “a recepção do povo de Aracaju é extraordinária”. Para ele, “é mais uma missão importante e ela tem capacidade e coragem para vencer”.

Críticas à pesquisa

A pesquisa realizada por integrantes do próprio grupo foi criticada por políticos. O ex-senador Almeida Lima disse que o instituto foi criado há pouco mais de um mês por dois filiados do Cidadania.

*** Almeida pergunta: “Você sabe onda é a sede desse instituto?” E mais: “Qual o interesse do senador Alessandro em contratar um instituto que não possui referência no Brasil e nem em Sergipe em pesquisas eleitorais?”

*** – Seria essa uma forma encontrada por Alessandro para favorecer uma candidatura sua e expurgar outros possíveis candidatos? Pergunta e conclui: “Ah, essa é a nova política, né?”

Explica pesquisa

Alessandro Vieira explicou que depois dos vários problemas com pesquisas nas últimas eleições, com erros graves em 2014, 2016 e 2018, o pessoal que já fazia pesquisas informalmente para o seu grupo político resolveu formalizar um Instituto.

*** – Isso para nós gera economia e maior confiabilidade, disse.

*** Segundo o senador, “não existe contratação com recursos públicos, o pagamento foi feito com doações dos filiados e parlamentares. É só mais uma fake news dessa turma que não quer largar o poder”.

Ironiza dados

O secretário de Governo, José Carlos Felizola, através do Twitter, ironiza: “a pesquisa do Cidadania merece parar na Delegacia de Defraudações…”

*** Admite que uma avaliação feita por pessoas da mesma legenda e que tem comando definido, não há condições de mostrar a realidade do momento.

Gilmar faz alerta

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), deve saber amanhã se sai ou permanece no PSC, Mas já denuncia que “está sendo montado um discurso forte e mentiroso, de que vão prender meio mundo de gente”.

*** – Fizeram o mesmo em 2018, mas não prenderam ninguém! Disse.

*** Segundo Gilmar: “por esses dias, ou talvez por mais um ou dois meses, manterei a reflexão antes de tomar algumas decisões. Sergipe precisa saber quem se vende e tenta ter outra imagem. Quem persegue e quais são os instrumentos de perseguição”, ameaça.

Uma nova ordem

Sexta-feira, durante lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, a delegada Daniela Garcia discursou.

*** Garcia disse que começou um trabalho para combater a corrupção, através da Polícia, mas como foi impedida pelo sistema, o fará por meio da Política.

*** Daniela afirmou que andará com Samuel em Socorro e juntos vão ajudar a construir uma nova ordem política em Sergipe.

Sukita pode ir para o PT

O destino partidário do ex-prefeito Manoel Messias Sukita pode ser mesmo o PT. O PDT, que ele pensou, terá pré-candidato a prefeito: vereador Arildo de Lá Praça.

*** A informação foi passada pelo deputado federal Fábio Henrique (PDT), que continua trabalhando para organizar o seu bloco político

*** Fábio disse que não há conversa com PSB para aliança em Socorro.

Henri namora

O ex-presidente da OAB, Henri Clay, disse que está “sendo paquerado por alguns partidos, mas do jeito que o PSOL me olha, vai dar namoro”, pode ser o candidato a prefeito pelo partido, cuja decisão fica para depois de filiação.

*** – Com o PSOL temos conversado muito a respeito de um projeto para Aracaju, baseado em programa que priorize a democracia participativa e a justiça social, disse.

Sobre ser vice

Henri Clay disse que já teve conversas para análise de conjuntura com algumas lideranças do PT, mas que não houve abordagem para ele ser o candidato a vice: “no momento, não tenho discutido candidatura”.

*** – O mais importante agora, para a minha definição, é saber dos partidos qual o projeto para Aracaju e a postura política. Quero contribuir para um projeto democrático e popular.

Zezinho desmente

O presidente do Podemos, deputado Zezinho Sobral, desfez ontem a informação e que estaria se filiando ao PT: “Não existe isso! Sou presidente estadual do partido e estou cuidando das candidaturas no interior e na capital”.

*** Disse mais “temos diversos candidatos a prefeito e vereador pelo Podemos. Uma notícia dessa (desfiliação ao PT) desarruma muita coisa”.

Laércio e Luciano

O deputado federal Laércio Oliveira (PP), participou ontem de ato religioso em Socorro, ao lado do prefeito Padre Inaldo (PP) – candidato à reeleição – , e do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB).

*** Laércio também encontrou o ex-deputado federal Adelson Barreto e vereadores do município.

Foi uma loucura

Caso de polícia nos bastidores da apresentação da banda Parangolé, em Capela, que chegou com três horas de atraso para apresentação.

*** O cantor da banda, Tony Sales, não aceitou a reclamação da prefeita Silvany, pelo atraso, e a mandou “tomar em algum lugar”,

*** A confusão foi grande. O cantor não sabia que se tratava da prefeita, que revidou o insulto com as mesmas palavras. Alguém britou: “vai dar BO!”

Um bom bate papo

Saúde em emergência – OMS decreta emergência de saúde pública internacional por coronavírus. Será que não haverá Carnaval?

Deve pagar – Uma medida que deveria ser tomada desde o primeiro momento: presos que cumprem pena em liberdade devem pagar pela tornozeleira que usam.

Atrair turistas – O Governo, através da Secretaria de Turismo, faz planejamento para atrair maior número de turistas a Sergipe.

Anima trade – Nos últimos seis meses o turismo em Sergipe deu uma guinada à frente e anima o trade, que abriu mão de alguns preconceitos.

Atua firme – O Cidadania está circulando por cidades do interior lançando pré-candidatos a prefeito e a vereador. Atua firme…

Atua forte – O DEM está trabalhando em silêncio, mas atua bem na atração de novos filiados. Terá uma chapa forte de vereador e candidatos a prefeito.

Custear voos – De Lauro Jardim: Procurador pede ao Tribunal de Contas da União (TCU) para obrigar ministérios a custear voos da FAB.

Pede apoio – Em campanha para o Oscar 2020 de Melhor Documentário, “Democracia em Vertigem” tem contado com o apoio de diversas celebridades brasileiras.

Sem filtragem – As conversa no interior para formação de composições não fazem filtragem entre políticos de esquerda ou direita. A disputa é entre líderes locais.