DETRAN/SE E CPTRAN REALIZAM AÇÃO EDUCATIVA NA EUCLIDES FIGUEIREDO NA TERÇA, 4

03/02/20 - 13:32:17

A ação educativa será realizada na Orla do Porto Dantas, às 8h

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), através de sua Escola Pública de Trânsito (EPTran), e a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) realizarão às 8 horas desta terça-feira, 4, ação educativa na Orla do Porto Dantas, situada ao longo da Avenida General Euclides Figueiredo, no bairro Porto Dantas.

A ação terá como tema a utilização do cinto de segurança, explicando a condutores e passageiros a importância do dispositivo para todos os ocupantes do veículo.

Informações e foto assessoria