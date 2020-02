Estudantes de Psicologia recebem orientações sobre procedimentos éticos

03/02/20 - 14:39:57

O módulo do Curso Introdutório ao Estágio Específico possibilita ao aluno da iniciar a profissionalização ainda na academia

Em cumprimento a uma atividade curricular, discentes do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes-Unit, participaram durante uma semana do treinamento para Estágio Específico I e II. O curso é para alunos do 9º e 10º períodos que passam por 20 horas de aprendizado antes de iniciar o atendimento na Clínica Escola da Unit.

Um dos encontros foi com membros do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe – CRP19 “Estar diante dos membros do CRP, inclusive com a participação inédita do presidente do Conselho, fez os alunos se sentiram especiais. A sensação foi de acolhimento por estarem diante dos membros da Comissão de Orientação e Fiscalização e terem respostas tão seguras para as dúvidas e os dilemas que eles têm com relação ao futuro profissional”, disse a professora preceptora Jamille Figueiredo.

“O Conselho prima por essa aproximação com os futuros profissionais. São alunos dos últimos períodos do curso e que no próximo ano, provavelmente, estarão no mercado de trabalho, oferecendo seus serviços à sociedade. Com esse trabalho de orientação, um dos pilares do Conselho, oferecemos ao acadêmico mais informações e, à sociedade, mais segurança no fazer do futuro profissional”, afirmou Naldson Melo, presidente do Conselho Regional de psicologia da 19ª Região-SE.

As psicólogas membros da Comissão de Orientação e Fiscalização-COF/CRP19, Marcela Flores, Talita Costa e Lidiane Drapala, apresentaram o Conselho, sua estrutura e funcionamento, falaram sobre ética profissional, as resoluções, documentos psicológicos e tiraram dúvidas sobre atendimento online e divulgação de serviço nas redes sociais.

“Esse é um momento no qual temos a possibilidade de alinhar as teorias estudadas com a atuação prática. Como proceder na clínica, quais são os cuidados que se deve ter no manejo e guarda de documentos, nos registros dos atendimentos, na produção de documentos que eles farão quando forem profissionais. São rotinas que exigem atenção e critérios técnicos e éticos”, explicou Lidiane de Melo Drapala, assessora de Pesquisa do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas- CREPOP/CRP19.

“Esse evento promove uma aproximação entre o Conselho e os estudantes de Psicologia, possibilitando a discussão de questões do exercício profissional e compreensão do papel do Conselho em diversas situações. A atividade se mostrou importante, uma vez que destinou-se à formação ético-profissional dos estudantes, buscando assim, uma maior orientação aos alunos”, completou Talita Costa, Analista Técnica do CRP19.

A multiplicidade de contextos na sociedade contemporâneo também permeou as discussões. Palestrantes convidados, professores da Unit e equipe técnica apresentaram temas atuais, a exemplo das estratégias de atendimento para população a LGBT e para pacientes que se automutilam, suicídio, morte, além de um treinamento de primeiros socorros e suporte básico de vida. A coordenadora da Clínica de Psicologia da Unit, Prof. Jaqueline Caldeira trouxe reflexões acerca da prática profissional, a psicóloga Ingrid Ferretti fez referências sobre como montar um consultório de Psicologia seguro.

“Todos esses assuntos se convergem na preparação desses alunos para vida profissional. O objetivo é que, para aqueles que pretenderem atender em consultório, concluam o estágio com uma conduta adequada, segura e com um norte sobre saber por onde começar”, concluiu a professora Jamile Figueiredo.

Sobre a Clínica de Psicologia da Unit

Em funcionamento desde 2001, a Clínica de Psicologia da Unit realiza ações de psicoterapia individual, grupo e família, intervenções psicossociais, orientações a pais e instituições. Com serviços destinados a adultos, crianças, casais e adolescentes, a Clínica além de prestar atendimento à comunidade sergipana, pode ainda ser utilizada por alunos e colaboradores da instituição.

Para ter acesso ao atendimento é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. É cobrada uma taxa mensal. O atendimento é feito por professores e estagiários com a supervisão do corpo docente.

A inscrição pode ser feita por telefone ou pessoalmente, das 08h às 18h. A Clínica de Psicologia da Unit está localizada na Avenida Murilo Dantas, 54, bairro Farolândia, em Aracaju – SE. Para mais informações, agendamentos, valores e atendimentos o contato é 3218-2213.