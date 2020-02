Festa de Nossa Senhora da Saúde, tem seu encerramento com muito brilho

03/02/20 - 15:32:32

Neste domingo (02) de fevereiro, o Povoado Nossa Senhora da Saúde, em Santana do São Francisco, celebrou a sua padroeira santa que empresta seu nome ao povoado.

Foram nove noites de celebração festejando Nossa Senhora da Saúde, cada noite o pároco Padre Mário César, convidou um celebrante de paróquias diferentes, em uma das noites festivas o celebrante foi o Padre Alailson, que por vários anos foi pároco da cidade de Neópolis, hoje desenvolvendo seu trabalho pastoral na cidade de Gararu.

O encerramento das festividades alusivas a padroeira do povoado, foi em alto estilo, na parte artística aconteceu um grande show religioso com o cantor Nando Marquez e a Banda Raízes da Paz, a procissão que contou com a participação de diversas lideranças do município, como: Leilson Feitosa vice-prefeito de Santana, Victor Muniz presidente da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, o vereador Duda e o ex superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, o PRF aposentado Nelson Felipe. A procissão e missa de encerramento, foi presidida pelo pároco Padre Mário César, a orquestra Raízes da Paz acompanhou todo percurso da procissão pelo povoado ribeirinho, o evento religioso contou com a participação de cerca de mil fiéis, recebendo a visita de várias famílias Saudenses que residem fora do povoado.

Fonte e foto assessoria