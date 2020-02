Fórum de Internacionalização discute planejamento estratégico

03/02/20 - 14:47:17

O encontro reuniu gestores de todas as áreas

Com o objetivo de discutir questões relacionadas à Internacionalização, a Universidade Tiradentes realizou Fórum que reuniu gestores de todas as áreas da instituição de ensino. O evento apresentou o Planejamento Estratégico 2020 – 2023 do Grupo Tiradentes. “Quando implementamos o nosso foco de trabalho, definimos um documento que não fosse apenas executor. Para isso, realizamos uma série de revisões metodológicas e conceituais com a finalidade de obter um alinhamento institucional para que possamos caminhar no mesmo sentido”, declara professor Otávio Correia, gerente de Relações Internacionais e Diretor Executivo do Tiradentes Institute.

“A nossa visão é sermos referência na área de internacionalização e, para isto, é preciso entender que o processo está contido no projeto de posicionamento institucional. Existem quatro pontos fundamentais nesse processo que é a dimensão internacional, intercultural e global, o perfil diferenciado do aluno graduado, a orientação para o futuro, além de maximizar e manter o nível de excelência acadêmica”, acrescenta Otávio.

A partir da consolidação do modelo educacional Tiradentes, as unidades do Grupo atuarão em três pilares estratégicos. “Definimos os eixos que vão estar presentes em todas as nossas ações que é a internacionalização, empregabilidade e inovação. A nossa perspectiva é que este ano tenhamos uma fase de consolidação no processo de internacionalização de todo o Grupo”, salienta Saumíneo Nascimento, superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes.

Ao final do evento, Otávio apresentou o novo hotsite da área de Internacionalização que irá ao ar ainda esta semana.

Foto assessoria

Por Amália Roeder