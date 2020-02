GOVERNO DO ESTADO PUBLICA EDITAL PARA FIRMAR CO-GESTÃO DO SAMU SERGIPE

03/02/20 - 07:30:07

O governo do estado vai firmar co-gestão com a iniciativa privada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O edital para firmar a co-gestão já foi divulgado e as informações são de que esse modelo de administração já vem sendo aplicado em alguns estados e municípios, mostrando-se eficiente e menos burocrático.

Com a iniciativa privada será possível controlar, juntamente com a co-gestão privada os gastos, deixando o custo do serviço mais barato, mesmo através de uma empresa particular. Outra vantagem é a rapidez do serviço através da co-gestão.

Com a co-gestão, quando uma ambulância quebrar, por exemplo, o conserto e a troca de peças serão bem mais rápidas que no poder público, que dependem de licitações.

A licitação prevê também investimentos por parte da empresa que ganhar a disputa.