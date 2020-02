INCÊNDIO ATINGE UMA FÁBRICA DE TECIDOS NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

03/02/20 - 05:30:32

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município de Estância foi acionada neste domingo (02) para combater um incêndio em uma fábrica de tecidos localizada no Bairro Bomfim.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que o incêndio foi de pequena proporção e estava controlado, mas explicou que gerou bastante fumaça, causando mal estar na equipe.

O fogo atingiu uma galeria, localizada embaixo das máquinas, onde havia um excesso de sobras da produção do tecido que se acumulou e provocou o princípio de incêndio.