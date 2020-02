Inovadora, Arena Criativa agrega diversos públicos e movimenta economia da cultura

03/02/20 - 07:13:51

Em um evento marcado pela propagação da cultura, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), trouxe para complementar a edição 2020 do Projeto Verão uma novidade em termos de valorização cultural e fomento à economia que tem como base as artes, a Arena Criativa.

Formatada para abrigar atrações dos mais diversos segmentos, a Arena Criativa reuniu, neste sábado e domingo, dias 1 e 2, expositores, poetas, dançarinos, percussionistas, gamers, acrobatas e tantos outros que buscaram mostrar um pouco do seu capital cultural.

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o cumprimento da proposta da atual gestão municipal de resgatar o antigo formato do Projeto Verão e inovar trazendo um espaço aberto à exposição de identidades culturais, mostra a compreensão por parte da gestão para com as atividades artísticas, dentro da lógica da economia criativa.

“É algo que mostra não só o espetáculo, mas a inserção dentro de lógicas comerciais de gerar emprego e renda. Então, é através de iniciativas criativas como essa que vai se movimentar as cadeias produtivas relacionadas com esse segmento. Aqui na Arena estão oficinas de circo, de dança, de forró, dança de salão, as feirinhas criativas; os coletivos, que hoje produzem cultura em toda Aracaju, sobretudo na periferia, trazendo a renovação das linguagens de maneira autônoma. Aqui está sendo pensada a cultura e a festa, mas está sendo pensado também a economia e os benefícios gerais”, destaca o presidente da Funcaju.

Iniciada com as atividades da tenda E-Serigy Games, o start da programação se deu como uma homenagem ao mercado de jogos, crescente em Sergipe. Abrigando o campeonato nacional de games, a partir de um convite feito para a Federação do Estado de Sergipe de Esporte Eletrônico (Fesee), a Arena Criativa é dita pelo presidente da Fesee, Danilo Tavares, como a oportunidade de mostrar o trabalho feito com os atletas de jogos eletrônicos.

“A Federação recebeu o convite para trazer o campeonato e nós nos sentimos maravilhados com a ideia de estar realizando o campeonato aqui, dentro da Arena Criativa, um evento que conseguiu fazer com que nós mostrássemos para a sociedade o trabalho que é feito com os atletas. Hoje os games não são mais brincadeira de criança ou diversão de adulto. É algo que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil e a apresentar esses times que temos aqui, foi algo sensacional para poder alavancar e fomentar ainda mais o cenário do nosso esporte”, afirma o presidente da Fesee.

Uma das principais intenções ao promover a Arena é fomentar a economia criativa. Dessa forma, expositores das feirinhas locais Gambiarra, Panapanã, Love Land, De Quebrada e De Cordel estão tendo a oportunidade de apresentar o trabalho que, para muitos, é a única fonte de renda, como conta uma das expositoras pela Feirinha de Quebrada, Ila dos Anjos.

“A Prefeitura está dando a oportunidade para todo mundo que tem essas feirinhas poder expor seus produtos. A economia criativa está ganhando muito espaço, então é importante que haja esse olhar voltado para nós, para podermos expor e mostrar que estamos aqui, para fazer o trabalho diverso, a criatividade. Tem muita gente que vive só disso. O pessoal está aproveitando a oportunidade de ter uma renda de maneira diversificada e é importante que tenha esse olhar dentro da Prefeitura dando esse suporte, um grande suporte, que nos dá visibilidade”, diz Ila, elogiando o olhar ampliado da gestão.

Trabalhando o espaço como uma vitrine para artistas de coletivos sergipanos, como o Som de Calçada e Som de Quebrada, a tenda Multicultural montada na Arena oportunizou para os artistas espaço de divulgação do trabalho cotidiano, fortalecendo seus ideais e consolidado suas identidades culturais. Percussionista e um dos organizadores do Som de Calçada, Thiago Ribeiro expressou sua alegria pelo coletivo ter sido convidado a participar do evento.

“A nossa participação na Arena Criativa é um sonho que estamos realizando, de poder fazer parte da cena da cultura de Sergipe. Nós que estamos há sete anos lutando para manter firme e forte a arte em Sergipe. O convite que nos foi feito para fazer parte desse evento foi algo maravilhoso, uma coisa que estamos fazendo com o maior carinho e a maior paixão que podemos fazer. É muito gratificante saber que a cena da cultura em Sergipe está sendo mostrada e valorizada”, contou satisfeito o integrante do Som de Calçada.

Não só quem se apresenta, mas também quem prestigia reconhece a importância da propagação cultural feita pela Arena Criativa. A arquiteta Nathália Moura, que esteve presente na apresentação do Som de Calçada, enxerga no evento uma oportunidade que a Prefeitura oferece para que os coletivos locais sejam reconhecidos.

“É um pessoal que está mobilizando a cultura, a economia da cidade e está mobilizando também a questão de criar uma identidade cultural de Sergipe durante esses eventos. Todo mundo está aqui junto nesse momento, eu nunca tinha visto um evento desse tipo na cidade e eu acho extremamente importante o que está acontecendo aqui, para nós nos entendermos enquanto sergipanos, reconhecermos e valorizarmos as coisas que estão acontecendo durante todo ano aqui. Está sendo um evento lindo!”, elogiou a arquiteta.

Atraída pela cidade de Aracaju após conhecer o Projeto Verão, anos atrás, a filmmaker Raiane Souza destacou a presença feminina como uma representação forte dentro da economia criativa. Ao reconhecer o potencial de todo o evento e as oportunidades oferecidas pela Arena, Raiane expressa sua vontade de que o evento se propague por muito tempo.

“Para mim essa questão da economia criativa, principalmente no campo do feminismo, das mulheres empreendedoras terem destaque, para mim é muito importante. É muito importante também os espaços culturais e artísticos que estão acontecendo durante o dia. Acho que Aracaju no verão pode crescer muito tendo outras edições do projeto, nos dando a oportunidade de estar junto construindo arte. Eu espero que seja um espaço permanente no verão e que cada vez os artistas de todas as artes estejam envolvidos aqui”, disse Raiane Souza.

Foto André Moreira

AAN