Inscrições abertas para palestra sobre propósito e sucesso na Elese

03/02/20 - 15:47:29

Estão abertas as inscrições para a palestra “Como descobrir as reais metas e alcançar o sucesso”, com a coach Geisa Kaline, do movimento #Semimimi, no auditório Deputado Francisco Passos. A atividade ocorrerá no dia 14 de fevereiro, a partir das 8h, e vai tratar de auto-conhecimento, definição de metas, propósito e estratégias pessoais.

“A ideia é sempre trazer este tipo de atividade para contribuir com a vida dos servidores. Isso pode ser um motivador para que cada um descubra as suas habilidades”, comenta a diretora da Elese, Isabela Mazza. As inscrições são gratuitas e com vagas limitadas.

Faça as inscrições aqui.

O Coach (treinador em inglês) é alguém que aplica uma forma de desenvolvimento para ajudar um aprendiz ou cliente a adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico, através de treinamento e orientação.

Geisa Kaline é formada em Administração em empresas e é especialista em Gestão de pessoas. Sua certificação internacional no ramo de coaching (treinamento) lhe rendeu a criação do Movimento #Semmimimi e é Sócia fundadora de empresa com foco na performance de funcionários.

As abordagens da palestra serão em Mindset (mentalidade) da Positividade; Autoconhecimento; A base da autoconfiança; Como conquistar a competência e o autocontrole; Definição de metas e estratégias para alcançar o sucesso.

Segunda a coach, todas essas ferramentas ajudarão as pessoas a conseguirem definir no que querem chegar e o porque. “Quando mais clareza se tem daquilo que se deseja, maior será o êxito”, explica a coach. Ela afirma também que objetivos não são alcançados por falta de propósito. “Muitas vezes nos propomos a fazer algo, mas não é um real compromisso com aquilo que desejamos, e quando há obstáculos, nós postergamos”, completa.

Serviço:

Palestra “Como descobrir as reais metas e alcançar o sucesso”

Data: 14/02/2020 (sexta-feira)

Horário: 8h às 10h

Local: Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (Palácio Fausto Cardoso – Praça Fausto Cardoso, Centro – Aracaju/SE)

Por Fernanda Queiroz (Assessoria de Comunicação/Elese)